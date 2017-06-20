Спецкомиссия Рийгикогу обсудила назначение членов советов госпредприятий

В понедельник, 19 июня, специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией обсудила назначение членов советов государственных предприятий и отчет Государственного контроля о предотвращении случаев коррупции в принадлежащих государству коммерческих объединениях, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя специальной комиссии Андреса Херкеля, в ходе сегодняшнего заседания выяснилось, что именно советы государственных предприятий играют особую роль в предотвращении конфликтов интересов и риска коррупции. По словам Херкеля, для комитета назначения важна осведомленность членов советов государственных предприятий об этих темах и работа над этим вопросом продолжается. ”Надеемся, что времена, когда составы советов формировались в партийных кулуарах, окончательно остались в прошлом”, — добавил Херкель.

По словам председателя, осенью специальная комиссия продолжит заниматься темой предотвращения коррупции в государственных предприятиях, так как Государственный контроль подчеркнул в своем отчете ряд проблем, которые еще не нашли решения.

Член специальной комиссии Прийт Сибул сказал, что проблемы, связанные с советами государственных предприятий, которые были выявлены в последние годы, четко указали на необходимость перемен. ”Я очень доволен новой системой назначения членов совета. На сегодняшний день комитет назначения, который состоит из ведущих экспертов, представляет министрам предложения по назначению подходящих членов совета государственных предприятий”, — сказал Сибул.

В понедельник специальная комиссия по борьбе с коррупцией заслушала бывшего председателя совета Eesti Energia и нынешнего председателя комитета назначения в советы государственных предприятий Эркки Раазуке. Он рассказал о комплектации советов предприятий с государственной долей участия, комитете назначения и предотвращении конфликта интересов.

Государственный контроль проанализировал в своем отчете, в какой степени государство как собственник обращает внимание на предотвращение коррупции в принадлежащих ему предприятиях, а также насколько советы и правления государственных предприятий осознали необходимость предотвращать коррупцию. Согласно отчету, больше половины государственных предприятий не занимаются систематическим предотвращением коррупции. В отчете отмечается, что в работе советов предприятий наблюдаются упущения, так как они недостаточно осознали необходимость предотвращения коррупции и выполнения своих задач по надзору. Государственный контроль проанализировал деятельность 27 полностью принадлежащих государству предприятий и деятельность государственного доходного учреждения Центр управления государственными лесами.