Спецкомиссия ознакомилась с возможным конфликтом интересов в связи со сделкой по пустой породе

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией заслушала объяснения бывшего члена совета Eesti Energia Калле Паллинга по возможному конфликту интересов. Ситуация возникла в связи с запросами на покупку пустой породы Eesti Energia и Viru Keemia Grupp (VKG), говорится в пресс-релизе Рийгикогу.

”На мой взгляд, речь идет о ситуации, в которую член совета государственного предприятия не должен попадать. Перед комиссией Паллинг признал, что если подобная ситуация повторится, то, будучи членом совета, во избежание потенциального конфликта он никогда не поступит так же. В настоящий момент комиссия зафиксировала ситуацию, которую необходимо обсудить”, — сказал председатель специальной комиссии Андрес Херкель.

Бывший член совета AS Eesti Energia Калле Паллинг пояснил комиссии, что именно покупатель хотел в один и тот же день встретиться с разными лицами, продающими пустую породу. ”Моя роль ограничивалась налаживанием первоначальных контактов. Как у AS Eesti Energia, так и у VKG после первой встречи были равные возможности для представления своего предложения покупателю. Насколько мне известно, лучшее предложение представила именно AS Eesti Energia”, — сказал Паллинг.

Специальная комиссия согласилась выслушать и председателя правления AS Eesti Energia Хандо Суттера, который представил обзор возможностей использования пустой породы.

В понедельник, в 9:00 пройдет заседание специальной комиссии, которое будет посвящено комплектации советов государственных коммерческих предприятий и комитетам назначения. Комиссия также обсудит, как предотвратить конфликт интересов. На заседание приглашен бывший председатель совета AS Eesti Energia и нынешний председатель комитета назначения в советы государственных предприятий Эркки Раазуке. На заседании, которое начнется в 13:30, специальная комиссия ознакомится с отчетом Государственного контроля о предотвращении случаев коррупции в принадлежащих государству коммерческих объединениях.