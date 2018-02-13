Специальная комиссия Рийгикогу обсудит вопросы, связанные с субсидиями ЕС

Завтра на заседании комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудит возможности получения субсидий в период следующего многолетнего финансового плана Европейского союза, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Необходимо всесторонне рассмотреть на уровне правительства и Рийгикогу вопрос о том, что в период следующего многолетнего финансового плана ЕС Эстонию можно было бы рассмотреть в качестве двух отдельных регионов, — отметил председатель специальной комиссии Айвар Сыэрд. — Если разделить Эстонию на два региона, Харьюмаа был бы более развитым, а остальная часть Эстонии — по-прежнему менее развитым регионом. На данный момент нет четкой информации о том, насколько Эстония в целом выиграла бы от разделения на два региона. Гипотетическая выгода может составить от 150 до 500 миллионов евро в течение семи лет”. Сыэрд добавил, что при разделении Эстонии на регионы существует риск, что в будущем Харьюмаа будет получать значительно меньше инвестиций из структурных фондов.

”Также необходимо подчеркнуть, что решение на государственном уровне требуется принять срочно. Изменение границ в Евростате осуществляется на основе четких временных рамок и процедур и может длиться несколько лет. В то же время, переговоры по следующему многолетнему финансовому плану начнутся уже скоро”, — отметил Сыэрд.

По словам члена специальной комиссии Андреса Метсоя, стоит рассмотреть подобное разделение. ”Разграничения делались в Эстонии и в текущем периоде. Одним примером служит разграничение между городом и его окрестностями, — отметил он. — В то же время, при распределении субсидий необходимо применять к разделению Эстонии на две части секторальный подход. Это касается как Харьюмаа, так и Эстонии в целом. Например, регионы, нуждающиеся в большей поддержке для строительства дорог или образовательных учреждений, ее и получат”, — добавил Метсоя.

В заседании примут участие представители Министерства финансов и Государственного контроля.