Специальная комиссия получила обзор выполнения требований Антикоррупционного закона в столице

Сегодня на заседании специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией получила от представителей Таллиннской городской управы обзор выполнения требований Антикоррупционного закона в Таллиннской городской управе и проведенного в городских учреждениях, в том числе и в спортивном центре Тондираба, аудита по оценке системы внутреннего контроля.

По словам председателя специальной комиссии Андреса Херкеля, по-прежнему непонятно, почему аудит спортивного центра ”Тондираба” в течение пяти лет был предназначен лишь для внутриведомственного использования.

”Должностные обязанности директора спортивного центра ”Тондираба”, которые, согласно уставу, делегировать нельзя, были переданы заместителю директора. В учреждении не было процедурных правил. К нынешнему дню, по словам представителей спортивного центра, ситуация улучшилась, но повторный аудит еще не проведен”, — отметил Херкель.

Херкель добавил, что специальная комиссия решила продолжить обсуждение 14 декабря, чтобы выслушать мэра Таллинна и бывшего вице-мэра.

В 2016 г. городская служба внутреннего контроля провела аудит по оценке системы внутреннего контроля спортивного центра ”Тондираба”. В результате аудита Таллиннскому департаменту по делам молодежи и спорта и спортивному центру ”Тондираба” был представлен ряд рекомендаций.

На заседании комиссии обзор представили вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу и городской внутренний контролер Арво Тедер.