Специальная комиссия обсудит информационную деятельность самоуправлений в волостных и городских инфолистах

Сегодня состоится открытое заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, на котором будет обсуждаться отчет Государственного контроля ”Информационная деятельность самоуправлений в волостных и городских информационных листах”.
По мнению председателя комиссии Айвара Сыэрда, Государственный контроль проделал важную работу, проведя соответствующий аудит. ”В отчете отмечено, что в информационных листах применялась непозволительная практика, когда в местных газетах призывали голосовать за конкретных кандидатов или им посвящались целые статьи. Такие случаи являются скорее исключением, — сказал Сыэрд. — В то же время, в информационных листах на средства налогоплательщиков публикуется слишком много несбалансированной критики в адрес политических конкурентов и информации о руководителях местных самоуправлений накануне выборов. Налогоплательщики не должны оплачивать повышение престижа местных властей и использование государственных средств в их интересах”.
”Мы пригласили на заседание мэра Таллинна, так как на столицу приходится более половины совокупных информационных расходов самоуправлений. В заседании также примет участие исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии, — отметил Сыэрд. — Мы хотели бы выслушать их разъяснения, каким образом критика оппонентов или демонстрация неприемлемости их позиций связана с выполнением задач самоуправления и соответствует общественным интересам. Кроме того, мы хотели бы узнать, откорректировали ли проблемные самоуправления свое поведение и непозволительную практику по итогам аудита Государственного контроля или ситуация осталась прежней”.
По словам Сыэрда, для пресечения непозволительной практики следует усилить меры самоконтроля и ввести правило, согласно которому в информационных листах не должны публиковаться политически окрашенные сообщения, например, призывы голосовать за конкретного кандидата. Он добавил, что самоконтроль должны усилить именно те самоуправления, где было наибольшее количество статей с проблемным содержанием.
Государственный контроль осуществил аудит с целью определить, проводилась ли избирательная кампания в муниципальных изданиях на средства самоуправлений.
В заседании примут участие члены специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией, мэр Таллинна Таави Аас, исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии Юри Выйгемаст, член правления Союза газет ЭстонииМарт Раудсаар, руководитель по коммуникации Союза некоммерческих объединений и фондов и стражей выборов Андрей Лийметс, генеральный контролер Государственного контроля Инес Месталу-Нурминен, и. о. руководителя аудита старший аудитор Тамбет Дрелль и руководитель по коммуникации ведомства Тоомас Маттсон.