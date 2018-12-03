Специальная комиссия обсудит информационную деятельность самоуправлений в волостных и городских инфолистах

По мнению председателя комиссии Айвара Сыэрда, Государственный контроль проделал важную работу, проведя соответствующий аудит. ”В отчете отмечено, что в информационных листах применялась непозволительная практика, когда в местных газетах призывали голосовать за конкретных кандидатов или им посвящались целые статьи. Такие случаи являются скорее исключением, — сказал Сыэрд. — В то же время, в информационных листах на средства налогоплательщиков публикуется слишком много несбалансированной критики в адрес политических конкурентов и информации о руководителях местных самоуправлений накануне выборов. Налогоплательщики не должны оплачивать повышение престижа местных властей и использование государственных средств в их интересах”.

”Мы пригласили на заседание мэра Таллинна, так как на столицу приходится более половины совокупных информационных расходов самоуправлений. В заседании также примет участие исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии, — отметил Сыэрд. — Мы хотели бы выслушать их разъяснения, каким образом критика оппонентов или демонстрация неприемлемости их позиций связана с выполнением задач самоуправления и соответствует общественным интересам. Кроме того, мы хотели бы узнать, откорректировали ли проблемные самоуправления свое поведение и непозволительную практику по итогам аудита Государственного контроля или ситуация осталась прежней”.