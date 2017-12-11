Специальная комиссия обсудила использование дотаций Европейского союза

Сегодня на заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудила аудит Государственного контроля, рассматривавший финансирование государственных задач за счет средств ЕС в период следующего многолетнего финансового плана ЕС, который начнется в 2021 году.

Цель аудита Государственного контроля — оценить, готово ли государство финансировать выполнение своих задач, если поступающие из ЕС средства уменьшатся. Комиссия рассмотрела региональный отчет, который должен был оценить дотации на региональное развитие в период следующего многолетнего финансового плана ЕС.

В основу обсуждения легли контрольный отчет Государственного контроля ”Финансирование задач государства за счет дотаций Европейского союза” и региональный дополнительный отчет ”Финансирование регионального развития за счет дотаций Европейского союза”.

По словам председателя специальной комиссии Айвара Сыэрда, более подробный многолетний финансовый план на следующий период будет подготовлен весной 2018 года. По его оценке, к распределению средств следующего периода финансирования также важно привлечь и Рийгикогу.

”Аудит Государственного контроля важен, поскольку он оценивает, какие задачи необходимо финансировать из средств ЕС и после 2021 года и как финансировать эти задачи, если суммы дотаций уменьшатся”, — сказал Сыэрд.

”Вне зависимости от размеров получаемых от ЕС дотаций, в интересах Эстонии сделать так, чтобы переход и изменения в разных сферах по возможности прошли гладко”, — отметил он. Сыэрд добавил, что во многих сферах произойдет перераспределение использования средств ЕС. И это — не только с финансовой точки зрения. ”Например, в этом периоде средства на региональное развитие идут, в основном, на финансирование различных услуг, в том числе — начального образования и школьной сети. В следующем периоде основное внимание будет уделено развитию экономики и местным предпринимателям”, — пояснил Сыэрд.

Специальная комиссия продолжит обсуждение аудита Государственного контроля на следующей неделе.

На заседании также был представлен обзор проекта закона о внесении изменений в Закон о Больничной кассе Эстонии и в Закон о страховании по безработице. ”По результатам обсуждения мы представили Министерству финансов предложение инициировать данный законопроект через Правительство Республики, как министр финансов и собирался это сделать”, — сказал Сыэрд.

В заседании приняли участие представители Министерства финансов и Государственного контроля.