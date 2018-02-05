05.02.2018, 09:38

Специальная комиссия на открытом заседании обсудит защиту грунтовых вод

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rus.delfi.ee
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Специальная комиссия на открытом заседании обсудит защиту грунтовых вод
Üks õnnetusega seotud lapsevanematest demonstreerib, kuidas metallkaas ümber oma telje sai käiaFoto: Delfi lugeja

Сегодня специальная комиссия по контролю государственного бюджета на открытом заседании обсудит отчет Государственного контроля ”Деятельность государства по защите грунтовых вод”.

По словам председателя специальной комиссии Айвара Сыэрда, грунтовые воды — важный природный ресурс. ”Грунтовых вод у нас больше, чем мы потребляем. В то же время, в Эстонии есть регионы, где грунтовые воды находятся не в лучшем состоянии, — сказал он. — 87% жителей Эстонии получают питьевую воду через центральную систему водоснабжения, но у около 200 000 человек доступ к водопроводу отсутствует. Они используют колодезную воду и более зависимы от состояния грунтовых вод”.

Государственный контроль проверил, действительно ли деятельность государства по защите грунтовых вод обеспечивает сохранность питьевой воды, а также зависящих от грунтовых вод рек, озер и болот.

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”Мы хотели бы услышать от министра окружающей среды и министра сельской жизни, справляется ли государство с защитой грунтовых вод от вредного влияния, которое оказывают добыча сланца, сельское хозяйство, водоочистительные сооружения и добыча воды, — отметил Сыэрд. — Также мы хотим узнать, есть ли у государства полный обзор запасов и потребления грунтовых вод и пресекается ли чрезмерное использование грунтовых вод в регионах, где потребление выше, чтобы это не повредило состоянию воды?”

Сыэрд добавил, что комиссия также хотела бы знать, достаточен ли надзор в сельском хозяйстве, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод удобрениями и пестицидами.

На заседание приглашены министр окружающей среды Сийм Кийслер, министр сельской жизни Тармо Тамм и представители Инспекции по окружающей среде и Государственного контроля.

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