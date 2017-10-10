Специалисты: значимость информационной и психологической безопасности растет ежедневно

1-6 октября в Эстонии состоялась международная осенняя школа Resilience League 2017, в рамках которой происходит обучение молодых специалистов по укреплению информационной и психологической стойкости общества, а также разработка новых методов противостояния враждебным информоперациям и психологическим деструктивным влияниям, сказано в пресс-релизе.

Осенняя школа стала традиционными обучающим событием, которое способствует объединению экспертов в одну сеть профессиональных контактов для укрепления национальной стойкости стран в условиях гибридных угроз. Участниками осенней школе Resilience League 2017 стали 55 молодых специалистов из Эстонии, Латвии, Литвы и Украины, которых обучали инструкторы и практикующие эксперты из стран Балтии, Дании, Украины, Грузии и России.

Как отметил Григорий Сенькив, директор Национального центра повышения осведомленности о безопасности и обороне, за прошедший год попытки враждебного информационного влияния не ослабли, но трансформировались. „Изменились подходы к осуществлению воздействия на население, которые стремятся все к большей радикализации общества через подпитку различных форм проявления экстремизма на почве национальной, религиозной, ценностной. Непринятие инакомыслия и ненависть в отношении иного мировоззрения способны вбить клин в общества наших стран и разделить нас, сделать нас чужими”, — заявил Сенькив.

Со-организатором осенней школы выступил также Международный центр обороны и безопасности, исполнительный директор которого Дмитрий Теперик обратил внимание на небывалые манипулятивные махинации влияния на общественное мнение в Европе и США, а также учащающиеся злоупотребления неограниченными возможностями социальных сетей. „Наша система на Западе не готова пока к сопротивлению, не говоря уже об активном противоборстве, а поэтому нужно научится отличать просто враждебные действия, направленные против нас, от реально вредоносных и фокусироваться на уничтожение не симптомов, а причины, очага болезни”, - убежден Теперик.

Комментируя предпосылки для проведения международной школы, Григорий Сенькив высказал уверенность, что вовлекая активных граждан в обеспечение информационной и психологической безопасности, можно обеспечить стойкость общества и создать условия, когда любое деструктивное влияние не сможет возыметь воздействия. „Способность взаимодействовать друг с другом позволяют сделать из различных и непохожих друг на друга лоскутков единое красочное одеяло, окутывающее и согревающее всех нас”, - уверен Сенькив. Его слова поддерживает и Дмитрий Теперик: „Национальная стойкость — это не то, что создаст для нас правительство или спецслужбы. Так как когнитивная составляющая стойкости приобретает больше значение, то важным связующим звеном является коммуникация, а значит ее качество и направленность тоже играет большую роль”.

Осеннюю школу проводят Национальный центр повышения осведомленности о безопасности и обороне (Эстония) и Международный центр обороны и безопасности при поддержке Фонда Фридриха Эберта и штаб-квартиры НАТО.