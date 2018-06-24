24.06.2018, 11:30

Специалисты: жизнь детей была бы лучше, если бы их матери и отцы не пили

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Foto on illustratiivneFoto: Ester Vaitmaa

На организованном на прошлой неделе представителями фонда Terve Eesti и Rimi мероприятии, посвященном теме рисков в поведении молодежи и потреблению алкоголя, психотерапевт и детский психиатр Пирет Виснапуу-Бернадт сказала, что главным примером для ребенка является его родитель, и только потом начинают играть роль характер и стечение обстоятельств.

”Моя работа дает мне возможность знакомиться и разговаривать по душам с хорошими и умными молодыми людьми”, — сказала Пирет Виснапуу-Бернадт. ”Нейтральная позиция терапевта позволяет наладить контакт, и дети, как правило, честны в своих рассказах. Я хочу сказать, что жизнь детей была бы лучше, если бы их матери и отцы не были хроническими алкоголиками”.

Виснапуу-Бернадт отметила, что взрослый должен внушить ребенку, что его всегда ждут дома. ”После того, как человек напился, возникает сложный вопрос — что дальше? Нужно задуматься о последствиях — урон уже нанесен, а ребенку нужно вернуться в безопасное место. Каждый может повлиять на то, как будут идти дела у следующего поколения”.

Больше всего специлиста беспокоит алкотуризм в Латвию: ”Людям действительно больше нечем заняться? Также я бы хотела, чтобы у молодежи тоже были другие занятия, помимо употребления алкоголя”.

”Каждый процесс воспринимают так, как его транслируют”, — сказал президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак. ”Мы говорим о том, что задача нашего футбольного союза заключается не в развитии футбола, а в улучшении общества — это главное, о чем хочется сказать в данном контексте. Мы считаем, что каждое действие должно восприниматься, как инструмент, а не как самоцель. Все, что вы транслируете в мир, вернется вам обратно”.

”Все начинается с дома и с семьи. Согласно моей жизненной философии, на первом месте всегда будут семья и дом, а не футбол, хотя со стороны может показаться иначе. У родителя должно быть время для своего ребенка. В нашем обществе транслируют много рекламы, много внимания уделяется развлечениям, но мало — семье. В любом случае нужно пропагандировать создание здоровой среды для воспитания ребенка”, — рассказал Айвар Похлак.

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Профессор университета Рейкьявика Йон Сигфуссон сказал, что больше всего на жизнь ребенка оказывает влияние его семья — чем чаще молодежь проводит времени со родителями, тем реже они употребляют наркотические вещества. Эффективная профилактика основана на фактах, работе с обществом и подразумевает активный диалог.

”Если 20 лет назад Рейкьявик каждый день был полон пьяной молодежи, то сейчас картина несколько иная”, — сказал профессор университета Рейкьявика Йон Сигфуссон. ”Самый главный фактор риска для молодежи — это отсутствие занятий. Поддержка со стороны семьи и создания кружков для молодежи — это основной профилактический метод. Все самоуправления могут обеспечить работу кружков по интересам. В 1998-м году мы создали систему, задача которой заключается в освобождении всей Исландии от наркотических веществ. На тот молодежь в Исландии употребляла больше наркотических веществ, чем подростки из других стран Европы, но сейчас ситуация изменилась. Например, если в 2000-м году хотя бы один раз напивались 64% школьников, то в 2016-м году этот показатель составлял всего 38%”.

Йон Сигфуссон рассказал, что местные самоуправления играют важную роль в профилактике употребления наркотических веществ: создавая родительские организации и финансируя хорошие занятия по интересам, можно заметно уменьшить число факторов риска. ”Дети знают, что наркотики — это плохо, но просто рассказывать им о негативных последствиях не поможет. Цель движения Drug-Free Iceland — изменение поведения и окружающей подростков среды”, — сказал Йон Сигфуссон. ”Модель, которую мы создали, можно использовать в любом обществе, необходимы только три вещи: факты, на которых будет основываться практика, община и диалог. Этот подход должен отражать реальное положение вещей опираться на результаты исследований, от которых польза есть только, когда исследование провели два месяца назад, а не два года. Кроме того, например, в Вильянди нельзя использовать данные по Таллинну и наоборот. Нужно принимать решения, исходя из положения в регионе. Так каждая община сможет найти самые эффективные методы для профилактики употребления наркотических веществ”.

”Мы следим за молодежью, начиная с 10 лет и до окончания школы, мониторя показатели здоровья, уровень тревожности, симптомы депрессии, физическое здоровье, негативные факторы влияния, семью и родителей, круг общения, отношения со сверстниками и тд. Это помогает сделать выводы о том, какие факторы влияют на детей, и что можно сделать для того, чтобы снизить число рисков. Например, дети, которые чувствуют себя дома и в школе в безопасности, с меньшей вероятностью начнут употреблять алкоголь или наркотики. Также те, кто регулярно занимаются спортом или другими видами деятельности, реже начинают курить. Местные самоуправления Исландии выделяют на кружки по интересам 430 евро в год на каждого подростка, чтобы обеспечить участие молодежи и качество деятельности организаций”, — отметил Йон Сигфуссон.

На мероприятии выступил с речью Йон Сигфуссон из университета Рейкьявика. В дискуссии приняли участие психолог и руководитель семейного центра Sina Mina Кайлеэн Мяги, эксперт по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс, президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак, психотерапевт и детский психиатр Пирет Виснапуу-Бернадт, председатель Эстонского союза молодежных объединений Рогер Тибар, волонтер программы развития социально-эмоциональных навыков SA Kiusamisvaba Kool и Avatud Kool Лийса Ринго, участник трудовой дружины и абитуриент Маркус Росин, молодежный полицейский Силле Роосимаа и многие другие. Модератором выступил главный редактор радио Kuku Хиндрек Рийкоя.

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