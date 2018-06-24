Специалисты: жизнь детей была бы лучше, если бы их матери и отцы не пили

”Каждый процесс воспринимают так, как его транслируют”, — сказал президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак. ”Мы говорим о том, что задача нашего футбольного союза заключается не в развитии футбола, а в улучшении общества — это главное, о чем хочется сказать в данном контексте. Мы считаем, что каждое действие должно восприниматься, как инструмент, а не как самоцель. Все, что вы транслируете в мир, вернется вам обратно”.

”Все начинается с дома и с семьи. Согласно моей жизненной философии, на первом месте всегда будут семья и дом, а не футбол, хотя со стороны может показаться иначе. У родителя должно быть время для своего ребенка. В нашем обществе транслируют много рекламы, много внимания уделяется развлечениям, но мало — семье. В любом случае нужно пропагандировать создание здоровой среды для воспитания ребенка”, — рассказал Айвар Похлак.

Профессор университета Рейкьявика Йон Сигфуссон сказал, что больше всего на жизнь ребенка оказывает влияние его семья — чем чаще молодежь проводит времени со родителями, тем реже они употребляют наркотические вещества. Эффективная профилактика основана на фактах, работе с обществом и подразумевает активный диалог.

”Если 20 лет назад Рейкьявик каждый день был полон пьяной молодежи, то сейчас картина несколько иная”, — сказал профессор университета Рейкьявика Йон Сигфуссон. ”Самый главный фактор риска для молодежи — это отсутствие занятий. Поддержка со стороны семьи и создания кружков для молодежи — это основной профилактический метод. Все самоуправления могут обеспечить работу кружков по интересам. В 1998-м году мы создали систему, задача которой заключается в освобождении всей Исландии от наркотических веществ. На тот молодежь в Исландии употребляла больше наркотических веществ, чем подростки из других стран Европы, но сейчас ситуация изменилась. Например, если в 2000-м году хотя бы один раз напивались 64% школьников, то в 2016-м году этот показатель составлял всего 38%”.

Йон Сигфуссон рассказал, что местные самоуправления играют важную роль в профилактике употребления наркотических веществ: создавая родительские организации и финансируя хорошие занятия по интересам, можно заметно уменьшить число факторов риска. ”Дети знают, что наркотики — это плохо, но просто рассказывать им о негативных последствиях не поможет. Цель движения Drug-Free Iceland — изменение поведения и окружающей подростков среды”, — сказал Йон Сигфуссон. ”Модель, которую мы создали, можно использовать в любом обществе, необходимы только три вещи: факты, на которых будет основываться практика, община и диалог. Этот подход должен отражать реальное положение вещей опираться на результаты исследований, от которых польза есть только, когда исследование провели два месяца назад, а не два года. Кроме того, например, в Вильянди нельзя использовать данные по Таллинну и наоборот. Нужно принимать решения, исходя из положения в регионе. Так каждая община сможет найти самые эффективные методы для профилактики употребления наркотических веществ”.