Специалисты: школьники легко превращают интернет в опасную для себя среду

Веб-констебль Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак и лектор лаборатории кибербезопасности Тартуского университета Бирги Лоренц пишут в ”Учительской газете” о необычайной легкости, с которой ученики могут превратить для себя интернет в очень опасную среду.

К примеру, ученик может последовать чужому призыву задержать дыхание, просьбе ударить его в ”дыхалку”, заснять этот своеобразный конкурс на максимально продолжительное лежание на полу на мобильный телефон, да еще и запустить рядом с изображением секундомер, пишет "Учительская газета". Специалисты по кибербезопасности напоминают, что слава — штука преходящая, а здоровье не всегда восстанавливается.

Кроме того, в последнее время школьники все чаще игнорируют выполнение правил внутреннего распорядка школы или даже государственных законов. Не все ученики знают, что тайная съемка учителей и дальнейшее выкладывание видеороликов на Ютуб запрещены. Специалисты советуют учителям спокойно призывать учащихся к порядку и вместо инициирования судебных разбирательств просить детей удалять опубликованные ”хоум-видео”.

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Подчас настоящим кошмаром для школьников становится их же прошлое, когда сверстники троллят их за опубликованные в детстве мимимишные фотографии и видеоклипы с зайчиками, кисками и песиками. Давно позабытые пароли от старых профилей в соцсетях не дают несчастным жертвам троллинга стереть наглядные примеры своего взросления в интернете. В подобных случаях Маарья Пунак и Биргит Лоренц советуют ”переписать” негативный опыт позитивным — например, объявить в школе конкурс счастливых видеоклипов, противопоставив таким образом одному гадкому произведению сто оптимистичных.

Пиком же издевательств со стороны сверстников может стать сколь искренний, столь же и неосторожный комментарий семиклассника к фейсбучной фотографии любимой учительницы в купальнике на пляже: ”Думаю о вас ежедневно. Мне очень нравятся ваши груди. Я бы хотел, чтобы вы были последней, кого бы я видел перед сном, и первой, кто бы приветствовал меня по утрам”.

Во избежание возникновения подобных проблем педагогам рекомендуется тщательно фильтровать содержимое своих профилей в социальных сетях и очень решительно пресекать попытки учеников манипулировать ими.