Специалисты предупреждают: впереди период замерзания труб

Последние недели в Эстонии стоит морозная погода и минусовая температура. Руководитель отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко напоминает, что если морозы станут сильнее, то и трубы домов начнут замерзать.



”При замерзании труб стоит бояться не больших морозов, а отступления зимних холодов. При внезапном потеплении, тёплый воздух начинает давить на холодную землю, и в результате этого трубы и начинают замерзать. Замерзшие трубы в свою очередь могут легко ломаться, что выльется в крупные счета за ремонт”, — сказал Макиенко. Каждый год страховая компания сталкивается с десятками случаев, связанными с замерзшими трубами. На сегодняшний день самый крупный ущерб, нанесенный потопом из-за замерзших труб, был в Таллинне, в квартире в старом городе, и составил около 100 000 евро.

Чтобы предотвратить замерзания труб в доме большую часть работ нужно проводить до наступления зимы, но кое-что можно сделать и тогда, когда холода уже наступили. Например, на дачах, где постоянно никто не живет и поэтому там не топят, чтобы избежать ущерба, нужно перекрыть воду и слить ее из труб.

Часто замерзание труб начинается с узлов, где стоят водомеры, в подвале дома. Поэтому подвальные помещения стоит отапливать круглогодично. Помочь могут как дополнительные радиаторы, так и утепление подвальных окон.

”Клиенты нам рассказывают о различных вариантах решения проблемы холодов. Один из запомнившихся — налить в туалет и смывной бачок зимнюю жидкость для омывателя стекол — расход составит пару евро, но риск снизится”, — сказал Макиенко.

У домов со старым трубопроводом, находящимся близко к поверхности земли, риск замерзания выше. ”Если известно, что в этом месте под землей проходят трубы, то не стоит убирать с этого места снег и ходить там, потому что рыхлый снег является самым лучшим природным утеплителем”, напоминает домовладельцам Макиенко. Если в трубах есть отопительный кабель, то с наступлением холодов его стоит включить.

Если трубы все же замерзли, то в первую очередь стоит убедиться, что главный водяной кран перекрыт. Тем самым можно предотвратить возможные аварии. Разумеется, нельзя замёрзшую трубу отогревать открытым огнем. Опасно также использовать фен или вентилятор, потому что каждый год как минимум одна из таких попыток заканчивается пожаром.