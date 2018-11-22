22.11.2018, 21:30

Специалисты Кесклинна по защите детей призвали семьи в группе риска обращаться за помощью

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rus.delfi.ee
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Fotolavastus
Foto on illustratiivneFoto: Ester Vaitmaa

В преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин специалисты района Кесклинн по защите детей вместе с полицейскими вчера и сегодня навещают семьи, находящиеся в группе риска, чтобы призвать их обращаться за помощью.

”В отдел социального обеспечения Управы района Кесклинн из года в год поступает все больше сообщений от полиции о случаях насилия в отношении близких. У нас есть данные о 35 семьях, в которых к насилию прибегал один из членов семьи. В восьми из них растут несовершеннолетние дети. Мы, прежде всего, стараемся сделать так, чтобы дети не страдали от семейных ссор. Для того, чтобы избежать серьезных последствий необходимо замечать проблему и вмешиваться на ранней стадии. Наши специалисты связываются абсолютно со всеми семьями, в отношении которых приходит сообщение из полиции, консультируют их и оценивают нужна ли ребенку помощь”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Он добавил, что специалисты отдела социального обеспечения сегодня и завтра навещают вместе с полицейскими семьи, в которые в связи с домашним насилием два или более раз вызывали полицию. 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В связи с этим во время визитов семье дают Белые карты ”В нашей семье берегут друг друга”. На картах также написаны самые важные контакты, с помощью которых можно обратиться за помощью.

”С помощью Белой карты мы хотим передать послание, что никто не должен оставаться один на один со своей проблемой и без помощи. Кроме этого, с помощью карты мы хотим поделиться контактами наших социальных работников и других служб помощи. Мы рады, что вместе с нашими хорошими партнерами из кесклиннаской полиции смогли призвать семьи искать помощь и обращаться при необходимости к специалистам. Предотвращать насилие в семье можно только в сотрудничестве с многими сторонами”, — добавил он.

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