Специалисты двух департаментов не смогли установить источник инфекции в ресторане Noa

Департамент здоровья по результатам собственного расследования пришел к такому же выводу, что и Ветеринарно-пищевой департамент — причиной вспышки сальмонеллеза не были сырые продукты, сообщил 6 сентября портал ERR Uudised.

"Результаты исследований Департамента здоровья и Ветеринарно-пищевого департамента показали, что посетители ресторана Noa заразились сальмонеллезом из-за возбудителя заболевания, который контактировал с мясным фаршем в процессе приготовления еды", — сообщили в пресс-службе Департамента здоровья.

В сообщении отмечается, что задним числом не представляется возможным установить, как именно возбудитель заболевания контактировал с сырыми продуктами во время приготовления еды.

От вспышки сальмонеллеза в ресторане NOA 18 июля пострадали в общей сложности 33 человека, из них 16 были госпитализированы. Источником эпидемии стал татарский бифштекс (steak tartare) — блюдо из говяжьего фарша, подаваемое в сыром виде. Заражение было спровоцировано штаммом Salmonella D, который не передается от человека к человеку.

Ресторан извинился перед клиентами и вручил всем пострадавшим подарочные наборы.