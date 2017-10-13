Специалист: предыдущий сезон гриппа выделил Эстонию на фоне других стран Европы

На прошедшем вчера инфочасе, посвященном гриппу, специалист Ольга Садикова рассказала, что предыдущий сезон гриппа в Эстонии был особенным: зафиксировали множество осложненных случаев, в результате чего умерли 47 человек. Эстония выделилась на фоне других стран Европы, поскольку там сезон гриппа прошел легче. Инфочас на тему гриппа организовал и провел Департамент здравоохранения при сотрудничестве с Союзом производителей лекарств.

”В Эстонии, в зависимости от сезона и от распространяемых вирусов, гриппом заболевают 50 000- 90 000 человек. В прошлом сезоне заболели примерно 50 000 человек, что не является отклонением от нормы. Но каждый сезон особенный”, — рассказала специалист по гриппу Департамента здравоохранения Ольга Садикова.

”Одной из отличительных особенностей прошлого сезона гриппа можно назвать раннее появление вируса. Первые случае были зафиксированы уже в конце ноября. Сезон длился очень долго и закончился только в мае. Другим сюрпризом стала низкая заболеваемость среди детей — это объясняется тем, что каникулы совпали с пиковым периодом заболеваний гриппом. В то же время дети входят в основную группу риска, поскольку они много общаются между собой в школах и детских садах, и таким образом распространяют вирус дома и в других местах”, — добавила она.

”Прошлый сезон отличался тем, что в Эстонии было зафиксировано очень большое число осложненных случаев заболевания, что привело к смерти 47 человек в возрасте от 7 месяцев до 95 лет. Возрастная медиана умерших составляла 77 лет, а средняя продолжительность интенсивного лечения — 11 дней. Важно отметить, что ни один из них не был вакцинирован”, — поведала Садикова

”Обычно в сезон гриппа умирают 20-23 человека. В этом году случилось что-то экстраординарное — умерли 47 человек. Мы поговорили с коллегами из Европы и выяснили, что у них сезон прошел мягко, и число умерших не превысило норму. Эстония была исключением. Мы искали причины произошедшего, и первое, что пришло в голову — это статистика. Так оно и оказалось: у нас повысилась статистика в связи с улучшением лабораторной диагностики. Практически все больницы Эстонии могут подтвердить диагноз гриппа, и семейные врачи также начали использовать лабораторную диагностику. На картину в целом повлияло также хорошее сотрудничество с работниками здравоохранения. Мы стали получать больше отзывов. Все это для благой цели: люди поняли, что грипп — это непростое заболевание”, — рассказала Садикова.

”Второй причиной оказалось то, что мы впервые получили данные из домов престарелых, откуда на интенсивное лечение поступило чрезвычайно большое количество пациентов. Раньше у нас не было этого официального подтверждения. Из 113 человек, поступивших на интенсивное лечение, 39 (35,5%) были пациентами из домов престарелых. Из них умерли 24, т.е. 51,5%. В Эстонии вакцинированы всего 2,6% населения, что является самым низким показателем в Европе”, — заметила специалист.

По словам Садиковой, третьей причиной является запоздалое обращение к врачу. ”К сожалению, каждый год мы видим пациентов, которые поступают в больницы в сверхтяжелом состоянии, и зачастую их невозможно спасти”, — сказала она. ”Каждый год мы наблюдаем одно и то же: люди с гриппом ходят на работу. Возраст и сопутствующая болезнь являются главными факторами риска, из-за которых человек потом нуждается в интенсивном лечении. Стоит взвесить, стоит ли пойти больным на работу, а затем провести 2 недели дома, или лучше сразу остаться на 3-4 дня дома, чтобы выздороветь”.

На инфочасе выступили специалист по гриппу из Департамента здравоохранения Ольга Садикова, др Пилле Мяртин из LTKH и Департамента здравоохранения, др Реэт Лайдойя из Центра семейных врачей Линнамыйза и Отт Лайус из Департамента здоровья.