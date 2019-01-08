Специалист: отмена платы за место в детских садах? Плюсов меньше, чем минусов

”Разве кто-нибудь посмеет усомниться в этих обещаниях? Да, ведь Эстония до сих пор не вошла в пятерку богатейших стран Европы, как в 2007 году твердо обещал Андрус Ансип.Так и к нынешним обещанием молочных рек и кисельных берегов следует относиться скептически”.

Говоря об обещаниях сделать по всей Эстонии посещение детсадов полностью бесплатным (что будет обходиться в 65 млн евро в год), Стахл пишет: ”Важно понимать, что уже сейчас одно место в саду стоит 400-500 евро на ребенка в месяц. Из этого на долю родителя приходится лишь до 20% от установленной правительством минимальной зарплаты. К примеру, в Тарту в 2018 году плата за место в детском саду составляла 70,50 евро, к чему добавлялась плата за питание. В Таллинне место в саду стоило 61 евро (с нового года 65,88 евро), а город оплачивает питание в размере 2 евро в день. В Пярну место стоит 56, 40 евро, а в волости Муствеэ — всего 13 евро”. Женщина отмечает, что плата за место в детском саду в разных уголках Эстонии разная, поэтому система должна быть гибкой и исходить из потребностей конкретных семей.

”Поскольку начальное образование не является обязательным, то, если бы оно стало бесплатным, это сказалось бы на эффективности и качестве. Самоуправления не смогли бы более администрировать свои расходы на детские сады и могли бы пытаться манипулировать государством, надеясь на увеличение финансирования”.