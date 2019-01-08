08.01.2019, 09:32

Специалист: отмена платы за место в детских садах? Плюсов меньше, чем минусов

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rus.delfi.ee
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Специалист: отмена платы за место в детских садах? Плюсов меньше, чем минусов
Foto on illustreerivFoto: Priit Simson

”Перед выборами на семьи детьми обрушилась лавина обещаний сделать что-то бесплатным: вы, дескать, рожайте, а государство будет платить, да еще и бесплатные услуги предоставит”, — пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht представитель детского клуба Väike Päike Кристи Стахл.

”Разве кто-нибудь посмеет усомниться в этих обещаниях? Да, ведь Эстония до сих пор не вошла в пятерку богатейших стран Европы, как в 2007 году твердо обещал Андрус Ансип.Так и к нынешним обещанием молочных рек и кисельных берегов следует относиться скептически”.

Говоря об обещаниях сделать по всей Эстонии посещение детсадов полностью бесплатным (что будет обходиться в 65 млн евро в год), Стахл пишет: ”Важно понимать, что уже сейчас одно место в саду стоит 400-500 евро на ребенка в месяц. Из этого на долю родителя приходится лишь до 20% от установленной правительством минимальной зарплаты. К примеру, в Тарту в 2018 году плата за место в детском саду составляла 70,50 евро, к чему добавлялась плата за питание. В Таллинне место в саду стоило 61 евро (с нового года 65,88 евро), а город оплачивает питание в размере 2 евро в день. В Пярну место стоит 56, 40 евро, а в волости Муствеэ — всего 13 евро”. Женщина отмечает, что плата за место в детском саду в разных уголках Эстонии разная, поэтому система должна быть гибкой и исходить из потребностей конкретных семей.

”Поскольку начальное образование не является обязательным, то, если бы оно стало бесплатным, это сказалось бы на эффективности и качестве. Самоуправления не смогли бы более администрировать свои расходы на детские сады и могли бы пытаться манипулировать государством, надеясь на увеличение финансирования”.

”У родителя отпадает, например, необходимость сообщать о пропуске, поскольку т. н. денежного штрафа за этим не следует: все равно расходы на питание и место покрывает государство. Даже сейчас, кода плата за место есть, ясельные группы столичных детсадов посещает намного меньше детей, чем значится в списках. Работники жалуются, что поскольку месячная плата неизменна, а расходы на питание компенсирует местное самоуправление, то нет смысла заранее сообщать о том, придет ребенок утром или нет. Также, скорее всего бесплатные места станут принимать все, кому они будут предложены. И в итоге мы будем иметь укомплектованные группы, но пустые помещения и неэффективное использование времени, денег и человеческих ресурсов. А расходы в итоге все равно будут покрывать налогоплательщики”.

В качестве второго угрожающего фактора Стахл называет ограничение доступности. ”По сути может случиться то, что уже случилось с компенсацией на лечение зубов. Государство стало компенсировать более большие суммы, но условия были такими суровыми, что большинство стоматологов к системе присоединиться не смогли. В результате услугой пользуются в несколько раз меньше, чем раньше. В случае с единой общегосударственной системой все региональные различия исчезнут и возникнет опасность, что некоторые сады останутся без финансирования важных для них традиций и внеклассных занятий (уроки по плаванию, роботика и т.д.)”.

”В заключение хочу сказать, что, как мне кажется, сейчас доступность дошкольного образования в Эстонии не является проблемой номер один. Проблемой является нехватка квалифицированного персонала и опорных специалистов. Намного больше пользы было бы, если на эти запланированные 65 млн евро нанять хотя бы на частичную занятость логопедов, спецпедагогов, социальных педагогов и психологов”, — резюмирует специалист.

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