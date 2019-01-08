Специалист: отмена платы за место в детских садах? Плюсов меньше, чем минусов

”У родителя отпадает, например, необходимость сообщать о пропуске, поскольку т. н. денежного штрафа за этим не следует: все равно расходы на питание и место покрывает государство. Даже сейчас, кода плата за место есть, ясельные группы столичных детсадов посещает намного меньше детей, чем значится в списках. Работники жалуются, что поскольку месячная плата неизменна, а расходы на питание компенсирует местное самоуправление, то нет смысла заранее сообщать о том, придет ребенок утром или нет. Также, скорее всего бесплатные места станут принимать все, кому они будут предложены. И в итоге мы будем иметь укомплектованные группы, но пустые помещения и неэффективное использование времени, денег и человеческих ресурсов. А расходы в итоге все равно будут покрывать налогоплательщики”.
В качестве второго угрожающего фактора Стахл называет ограничение доступности. ”По сути может случиться то, что уже случилось с компенсацией на лечение зубов. Государство стало компенсировать более большие суммы, но условия были такими суровыми, что большинство стоматологов к системе присоединиться не смогли. В результате услугой пользуются в несколько раз меньше, чем раньше. В случае с единой общегосударственной системой все региональные различия исчезнут и возникнет опасность, что некоторые сады останутся без финансирования важных для них традиций и внеклассных занятий (уроки по плаванию, роботика и т.д.)”.
”В заключение хочу сказать, что, как мне кажется, сейчас доступность дошкольного образования в Эстонии не является проблемой номер один. Проблемой является нехватка квалифицированного персонала и опорных специалистов. Намного больше пользы было бы, если на эти запланированные 65 млн евро нанять хотя бы на частичную занятость логопедов, спецпедагогов, социальных педагогов и психологов”, — резюмирует специалист.