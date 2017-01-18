В качестве одной из основных проблем Кенти приводит выбор времени презентации бренда. По его словам, представлять общественности новую концепцию в конце недели — в пятницу — это трусливо.

”Правило номер один гласит — никогда не представляй новый бренд в пятницу, если тебе нечего скрывать. Если это происходит, то нужно найти в себе силы встать на защиту своей идеи”, — отмечает он.

”Я предпочитаю вторник, тогда у тебя будет несколько дней для общения с народом. В середине недели ты просто не сможешь спрятаться. Территориальный маркетинг принадлежит всем. Это своего рода социальная ответственность — открыто поделиться всем, что ты создал, и стоять за это, когда начинается буря. Создание этого бренда оплачивается из кармана налогоплательщиков, поэтому следует максимально четко разъяснить обществу ценность проекта”, — считает специалист.

Читайте также:
EKRE требует от Пало разъяснений по поводу ”ежика, которого тошнит” (57) 17. январь 2017
Тоом: шум вокруг нового бренда Эстонии вызван его ценой (58) 14. январь 2017

Пробуждать чувство гордости и собственного достоинства

По его словам, бренд призван создать государству узнаваемый образ, в данном конкретном случае — сделать государство более заметным как глобально, так и локально. Он должен пробуждать в людях чувство гордости и собственного достоинства. Он должен заставлять профессионалов, студентов, инвесторов заинтересоваться государством. Он должен сделать повествование о государстве связным, последовательным и вдохновляющим.

”Новый бренд Эстонии является визуально стильным и ультрасовременным. Это простой скандинавский дизайн, но…. ”

По мнению Кенти, у дизайна есть несколько недостатков: например, в нем мало жизни. ”На данный момент в нем мало юмора, находчивого подхода, и, что самое главное, теплоты”, — считает он, отмечая, что юмор в данном случае должен быть обязательно понятен простому человеку. ”Это должно пробуждать чувство гордости, это должно быть что-то, о чем бы могли говорить и частичкой чего могли бы быть все эстонцы”. Кроме того, по его словам, ценность бренда должны быть более сфокусированной.

Кенти отмечает, что графический язык сайта вместе с иконками и анимацией выполнены на высшем уровне: их легко использовать и благодаря визуальном стилю легко узнать. ”Я почти завидую!” — смеется специалист. Фотографическая сторона логична и подходит эстонскому духу, однако некоторые решения не приводят к ожидаемому результату.

Что мы знаем о валунах?

”Теперь о валуне. В теории речь идет об уникальной и узнаваемой истории, но на практике расходится с ценностью бренда — открытостью, сообразительностью, активностью. Он вообще не иллюстрирует эти ценности, скорее даже противопоставлен им. Валун настолько уникален, что почти никто в Эстонии о нем не знает. Люди связывают камень либо с Финляндией, либо с непригодной для жизни бесплодной землей. Он выделяется в дизайне, но не гармонирует с (типо)графическим стилем сайта estonia.ee”.

”Сама интернет-страница стильная, чистая и классная, но там мало того, что цепляет. Вся коммуникация направлена в одну сторону, много данных, но очень мало юмора и чувства, что тебе тут рады”, — отмечает эксперт.

Кроме того, по мнению Кенти, недостаточное внимания уделено решениям для соцсетей: ”На дворе 2017 год, и Эстония является ведущим государством в дигитальном мире, поэтому вы просто обязаны на высшем уровне обозначить свое присутствие в социальной, мобильной и интернет-средах”.

По его словам, главным качеством государственного идентитета должна быть уместность. Задача заключается не в том, чтобы вдохновить других дизайнеров, а в том, чтобы создать обычный рабочий инструмент для предприятий. Среди клиентов шаблона: местные самоуправления, организации, туристический сектор, научные предприятия. ”Я, действительно, сомневаюсь в том, что им есть что взять из этого ящика инструментов бренда, чтобы наполнить его дополнительной значимостью”, — отмечает Кенти.

Чрезмерной критики можно было избежать

По его мнению, прискорбно, что на момент запуска образа сайты investinestonia.com и e-estonia.com не были обновлены, а на последнем и вовсе ”висела” фотография бывшего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса. ”Это снижает ценность всего проекта, так как эти страницы намного важнее, чем estonia.ee”, — считает дизайнер.

Кроме того, по его словам, на презентации следовало бы показать, как на деле применить находящиеся в ”чемоданчике с инструментами” элементы, и провести предварительное тестирование.

Кенти считает, что к презентации бренда вообще следовало бы отнестись со всей серьезностью, как к отдельному проекту. ”Фотограф делает снимок того, что, по его мнению, характеризует всю тему, и, если команда не направит его, то внимание будет приковано к валуну и общественность начинает оценивать этот отдельный элемент. Этого можно было бы избежать”, — подчеркнул специалист.

rus.delfi.ee
0
Читайте также:
Выяснилось: это не новый символ Эстонии, а шаблон для предпринимателей (130)Eesti uue brändi tutvustamine
Вы бы купили эти сувениры? Куда стоит поместить новый бренд Эстонии (136)Вы бы купили эти сувениры? Куда стоит поместить новый бренд Эстонии
ВИДЕО DELFI: ”Ну, что-то такое непонятное”. Русскоязычные таллиннцы — о новом бренде Эстонии (87)ВИДЕО DELFI: ”Ну, что-то такое непонятное”. Русскоязычные таллиннцы — о новом бренде Эстонии
ФОТОНОВОСТЬ: Сумки с изображением нового бренда Эстонии изготовлены в Индии (36)EAS-i kotike
ФОТО: Дизайнеры представили обновленный бренд Эстонии (173)ФОТО: Дизайнеры представили обновленный бренд Эстонии