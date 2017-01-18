Известный специалист по маркетингу и брендингу из Голландии, любимец многих эстонцев, автор концепта „-est" Петер Кенти, комментируя новый визуальный образ Эстонии на estonia.ee и brand.estonia.ee, отмечает, что авторы, прежде всего, ориентировались на профессионалов, забыв о том, что их задачей являлось создать понятный для широкой публики продукт.

В качестве одной из основных проблем Кенти приводит выбор времени презентации бренда. По его словам, представлять общественности новую концепцию в конце недели — в пятницу — это трусливо.

”Правило номер один гласит — никогда не представляй новый бренд в пятницу, если тебе нечего скрывать. Если это происходит, то нужно найти в себе силы встать на защиту своей идеи”, — отмечает он.

”Я предпочитаю вторник, тогда у тебя будет несколько дней для общения с народом. В середине недели ты просто не сможешь спрятаться. Территориальный маркетинг принадлежит всем. Это своего рода социальная ответственность — открыто поделиться всем, что ты создал, и стоять за это, когда начинается буря. Создание этого бренда оплачивается из кармана налогоплательщиков, поэтому следует максимально четко разъяснить обществу ценность проекта”, — считает специалист.

Пробуждать чувство гордости и собственного достоинства

По его словам, бренд призван создать государству узнаваемый образ, в данном конкретном случае — сделать государство более заметным как глобально, так и локально. Он должен пробуждать в людях чувство гордости и собственного достоинства. Он должен заставлять профессионалов, студентов, инвесторов заинтересоваться государством. Он должен сделать повествование о государстве связным, последовательным и вдохновляющим.

”Новый бренд Эстонии является визуально стильным и ультрасовременным. Это простой скандинавский дизайн, но…. ”

По мнению Кенти, у дизайна есть несколько недостатков: например, в нем мало жизни. ”На данный момент в нем мало юмора, находчивого подхода, и, что самое главное, теплоты”, — считает он, отмечая, что юмор в данном случае должен быть обязательно понятен простому человеку. ”Это должно пробуждать чувство гордости, это должно быть что-то, о чем бы могли говорить и частичкой чего могли бы быть все эстонцы”. Кроме того, по его словам, ценность бренда должны быть более сфокусированной.

Кенти отмечает, что графический язык сайта вместе с иконками и анимацией выполнены на высшем уровне: их легко использовать и благодаря визуальном стилю легко узнать. ”Я почти завидую!” — смеется специалист. Фотографическая сторона логична и подходит эстонскому духу, однако некоторые решения не приводят к ожидаемому результату.

Что мы знаем о валунах?

”Теперь о валуне. В теории речь идет об уникальной и узнаваемой истории, но на практике расходится с ценностью бренда — открытостью, сообразительностью, активностью. Он вообще не иллюстрирует эти ценности, скорее даже противопоставлен им. Валун настолько уникален, что почти никто в Эстонии о нем не знает. Люди связывают камень либо с Финляндией, либо с непригодной для жизни бесплодной землей. Он выделяется в дизайне, но не гармонирует с (типо)графическим стилем сайта estonia.ee”.

”Сама интернет-страница стильная, чистая и классная, но там мало того, что цепляет. Вся коммуникация направлена в одну сторону, много данных, но очень мало юмора и чувства, что тебе тут рады”, — отмечает эксперт.

Кроме того, по мнению Кенти, недостаточное внимания уделено решениям для соцсетей: ”На дворе 2017 год, и Эстония является ведущим государством в дигитальном мире, поэтому вы просто обязаны на высшем уровне обозначить свое присутствие в социальной, мобильной и интернет-средах”.

По его словам, главным качеством государственного идентитета должна быть уместность. Задача заключается не в том, чтобы вдохновить других дизайнеров, а в том, чтобы создать обычный рабочий инструмент для предприятий. Среди клиентов шаблона: местные самоуправления, организации, туристический сектор, научные предприятия. ”Я, действительно, сомневаюсь в том, что им есть что взять из этого ящика инструментов бренда, чтобы наполнить его дополнительной значимостью”, — отмечает Кенти.

Чрезмерной критики можно было избежать

По его мнению, прискорбно, что на момент запуска образа сайты investinestonia.com и e-estonia.com не были обновлены, а на последнем и вовсе ”висела” фотография бывшего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса. ”Это снижает ценность всего проекта, так как эти страницы намного важнее, чем estonia.ee”, — считает дизайнер.

Кроме того, по его словам, на презентации следовало бы показать, как на деле применить находящиеся в ”чемоданчике с инструментами” элементы, и провести предварительное тестирование.

Кенти считает, что к презентации бренда вообще следовало бы отнестись со всей серьезностью, как к отдельному проекту. ”Фотограф делает снимок того, что, по его мнению, характеризует всю тему, и, если команда не направит его, то внимание будет приковано к валуну и общественность начинает оценивать этот отдельный элемент. Этого можно было бы избежать”, — подчеркнул специалист.