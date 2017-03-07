”Спасители”: чтобы сохранить кому-то жизнь, нужно уметь принимать быстрые решения

В октябре прошлого года в общежитии на улице Маяка в Таллинне произошел пожар. Тогда спасатели Калле Сильд и Павел Куликов впервые вынесли из огня человека, сохранив ему тем самым жизнь, пишет Eesti Päevaleht в рубрике Elupäästja ("Спаситель").

”Для нас неважно, мужчина это или женщина и сколько ему лет. Работа сделана. Сделана хорошо и быстро”, — говорят мужчины.

Спасатели рассказали, что по прибытии на место они сначала попытались проникнуть в горящую квартиру через вход, но быстро осознали тщетность попыток взломать металлическую дверь. Так было решено забраться в находящуюся на первом этаже квартиру через окно. Куликов залез первым и разбил стекло, за ним последовал Сильд с термокамерой, которая позволяет быстро найти в темном или полном дыма помещении людей и очаги возгорания. В квартире горел диван и кушетка, хозяйка лежала на полу возле входной двери. ”Мы отперли дверь. Я взял женщину за туловище, Павел — за ноги и отнесли к медикам. Через некоторое время нам сообщили, что она жива и дышит”, — вспоминает Сильд.

На этой неделе оба спасателя были награждены медалью за спасение жизни II степени. По их словам, в том, что они делают, нет ничего особенного, а работа спасателя — это, прежде всего, работа в команде. Мужчины говорят, что самым главным вынесенным из того случая уроком для них стало то, что для спасения жизни нужно уметь принимать быстрые решения.