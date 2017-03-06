”Спаситель”: сосед вывел пожилую женщину из горящей квартиры и потушил пожар

Сийм Светлов помог пожилой соседке выбраться из горящей квартиры и своими силами потушил возгорание, пишет Eesti Päevaleht в новой рубрике Elupäästja ("Спаситель").

”Ей не удавалось открыть дверь квартиры своими ключами. Я слышал, как она упала, а потом стало тихо. Мне не оставалось ничего, кроме как взломать дверь и войти. Когда я вошел, то увидел, что горят полотенце и кухонный шкаф. Женщина лежала на полу. Я поднял ее и вывел в коридор, а сам пошел тушить пожар”, — рассказывает Свелтов.

Он — один из 74 человек, которые во вторник получат знак отличия от Спасательного департамента.

Мужчина живет в социальном доме на улице Лийва в Пярну пять лет и за это время стал своего рода домоправителем. Если надо поменять замок или починить что-то — соседи зовут его. Также он помогал спасателям, когда те проводили проверку в доме дымовых датчиков.

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Во время тушения возгорания в квартире номер 12 на втором этаже Светлов и сам немного пострадал. ”Когда приехали спасатели и я вышел, то упал в коридоре на колени и стал задыхаться. Они сразу отвели меня к медикам, которые дали мне кислород. От этого полотенца было так много угара”, — рассказал мужчина.

По словам Светлова, он не сделал ничего особенного. ”А что мне еще оставалось? Я знал, что там живет пожилая женщина и что она сама не справится. Не думаю, что кто-то другой пошел бы. Может, они и вызвали бы спасателей и все. Но за это время там могла бы сгореть вся мебель”, — говорит он.