06.04.2018, 18:10

Спасенный рыбак: мы думали, что утонем

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rus.delfi.ee
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Спасенный рыбак: мы думали, что утонем
Peipsilt päâstetud kalamehed Viktor Haljast ja Raivo Romani.Foto: Heli Raamets

Сегодня в обед на льду Чудского озера в районе Варнья образовалась большая трещина, в результате чего около сотни рыбаков не могли добраться до берега.

Большая часть из них были литовцами и латышами. На помощь им были высланы судна на воздушной подушке и лодки.

Первым доставленный на берег рыбак из Валга Виктор Хальяст сказал, что, когда они утром вышли на лед, все было хорошо, но потом поднялся ветер и во льду образовалась трещина, которая стала было разрастаться.

”Мы были в трех-четырех километрах от берега. Я очень часто здесь рыбачу и сразу понял, что что-то не так. Мы направились в сторону берега. Трещина сначала была в несколько метров, но очень быстро достигла десяти, так что мы поняли, что нужно звонить спасателями”, — рассказал мужчина изданию Maaleht.

Другой рыбак Райво Романи был доставлен на берег на лодке, когда ширина трещины достигла уже 500 метров. ”Мотор заглох и был сильный ветер. Мы думали, что утонем”, — рассказал он по прибытию на сушу.

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