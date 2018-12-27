27.12.2018, 15:52

Спасательный департамент собирает информацию о состоянии льда на водоемах Эстонии в картографическом приложении


rus.delfi.ee
EST
Спасательный департамент собирает информацию о состоянии льда на водоемах Эстонии в картографическом приложении
Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе Спасательный департамент начал регулярные измерения толщины льда на популярных среди населения внутренних водоемах Эстонии. За результатами можно следить здесь.

Ледовая карта сделана для того, чтобы информация по возможности лучше попадала к тем, кто планирует выходить на лед на внутренние водоемы, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.

”В Эстонии свыше 1200 озер и водохранилищ, вдобавок — реки и бессчетное количество прудов. Абсолютно везде измерить толщину льда мы, конечно же, не сможем, но мы измеряем ее там, куда люди ходят чаще всего, и где уже случались несчастья”, — пояснил руководитель бюро превентивной работы Ляэнеского спасательного центра Виктор Саареметс и добавил, что карта дополняется.

Спасатели измеряют толщину льда согласно погодным условиям, наличию льда и до того времени, пока лед полностью не встанет и не достигнет стабильного состояния. На выбранных внутренних водоемах лед измеряют каждый день, и не позднее полудня данные заносятся в приложение. На лед можно выходить только тогда, когда его толщина достигнет не менее 10 сантиметров.

”Поскольку впереди нас еще ждут праздники, и у школьников зимние каникулы, то стоит ожидать, что люди больше времени станут проводить на природе, катаясь на санках, лыжах и коньках, а также на рыбалке. Выходя на лед, необходимо убедиться, что он достаточно толстый и безопасный. Ледовая карта в этом поможет”, — сказал Саареметс и подчеркнул, что каждый сам отвечает за свою безопасность.

Собираясь на лед, необходимо взять с собой средства безопасности даже в случае, если толщина льда составляет более 10 сантиметров, поскольку эти цифры на разных участках водоема могут варьироваться. Чем больше течение у водоема, тем больше может быть эта разница.

Выходя на лед помните, что температура под ним всего на пару градусов выше нуля. В таких условиях провалившийся под лед взрослый человек может находиться в сознании около 10 минут, ребенок — меньше. Детям нравятся ледяные катки, поэтому родителям следует обязательно поговорить с ними о безопасности и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

Если заметите попавшего в беду на льду человека, незамедлительно звоните по телефону 112.

Ссылка на ледовую карту.

Правила безопасного поведения на льду

Опасные места на застывших водоемах, в которых следует быть предельно внимательными или и вовсе избегать их — заросли камышей, места брода, русло и окружение около упавших в водоем деревьев. Нужно помнить, что лед всегда тоньше в водоемах с течением, в устье, около причалов и в местах, где водоем сужается. Например, видимые в пределах льда темные места указывают на то, что это и есть опасные зоны — сквозь лед просвечивает вода.

Перед тем, как отправляться на лед, сообщите об этом своим близким, по возможности, возьмите кого-то вместе с собой. Полезным будет и специальное приспособление, позволяющееся выбраться из полыньи — ”спасалка”, состоящая из веревки и двух шил на ее концах. Ее необходимо повесить на шею, чтобы она была доступна сразу, как только возникнет необходимость.

Для того, чтобы увеличить собственную безопасность, наденьте спасательный жилет, который можете изготовить самостоятельно. Для этого положите в рюкзак в непромокаемый пакет упакованную одежду — флисовые носки, перчатки, шапку). Закрытый водонепроницаемый пакет в рюкзаке удержит вас в случае провала под лед, на воде, кроме того, теплая одежда после того, как выберетесь, очень важна.

Если несмотря на все меры предосторожности, вы все-таки провалились под лед, то обязательно зовите на помощь голосом или используя свисток. Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой.

Постарайтесь перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлекает под лед.

Ищите для своего тела наиболее широкую площадь опоры на льду, а не барахтайтесь в панике! Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники — то есть спиной к выбранному месту. Если у вас есть ”спасалка”, используйте ее.

ТОП

Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте подальше от места провала. Встаньте на ноги только после того, как будете уверены, что лед крепкий. Выбравшись, постарайтесь прийти в безопасное место и сделать все, чтобы как можно быстрее согреться.

Если увидели провалившегося под лед человека, зовите на помощь! Сразу же позвоните по номеру 112. Для спасения провалившегося под лед человека, мало времени — в холодной воде пострадавший взрослый теряет сознание в течение десяти минут, дети — раньше.

Для того, чтобы не подвергнуть себя опасности, подбирайтесь к утопающему по его следам на снегу, используя для увеличения поддержки санки или лыжи. Оставьте между собой и полыньей расстояние, равное длине человеческого тела, куда сможете подтянуть пострадавшего. Протяните пострадавшему ремень, веревку от саней и проч. Внимание! Протягивать руку ни в коем случае нельзя! До того, как вы достигнете более-менее прочной поверхности, оставляйте расстояние между вами, чтобы лед не треснул под двойным весом.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии