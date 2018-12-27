Спасательный департамент собирает информацию о состоянии льда на водоемах Эстонии в картографическом приложении

Выходя на лед помните, что температура под ним всего на пару градусов выше нуля. В таких условиях провалившийся под лед взрослый человек может находиться в сознании около 10 минут, ребенок — меньше. Детям нравятся ледяные катки, поэтому родителям следует обязательно поговорить с ними о безопасности и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

Если заметите попавшего в беду на льду человека, незамедлительно звоните по телефону 112.

Ссылка на ледовую карту.

Правила безопасного поведения на льду

Опасные места на застывших водоемах, в которых следует быть предельно внимательными или и вовсе избегать их — заросли камышей, места брода, русло и окружение около упавших в водоем деревьев. Нужно помнить, что лед всегда тоньше в водоемах с течением, в устье, около причалов и в местах, где водоем сужается. Например, видимые в пределах льда темные места указывают на то, что это и есть опасные зоны — сквозь лед просвечивает вода.

Перед тем, как отправляться на лед, сообщите об этом своим близким, по возможности, возьмите кого-то вместе с собой. Полезным будет и специальное приспособление, позволяющееся выбраться из полыньи — ”спасалка”, состоящая из веревки и двух шил на ее концах. Ее необходимо повесить на шею, чтобы она была доступна сразу, как только возникнет необходимость.

Для того, чтобы увеличить собственную безопасность, наденьте спасательный жилет, который можете изготовить самостоятельно. Для этого положите в рюкзак в непромокаемый пакет упакованную одежду — флисовые носки, перчатки, шапку). Закрытый водонепроницаемый пакет в рюкзаке удержит вас в случае провала под лед, на воде, кроме того, теплая одежда после того, как выберетесь, очень важна.

Если несмотря на все меры предосторожности, вы все-таки провалились под лед, то обязательно зовите на помощь голосом или используя свисток. Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой.

Постарайтесь перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлекает под лед.

Ищите для своего тела наиболее широкую площадь опоры на льду, а не барахтайтесь в панике! Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники — то есть спиной к выбранному месту. Если у вас есть ”спасалка”, используйте ее.

Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте подальше от места провала. Встаньте на ноги только после того, как будете уверены, что лед крепкий. Выбравшись, постарайтесь прийти в безопасное место и сделать все, чтобы как можно быстрее согреться.

Если увидели провалившегося под лед человека, зовите на помощь! Сразу же позвоните по номеру 112. Для спасения провалившегося под лед человека, мало времени — в холодной воде пострадавший взрослый теряет сознание в течение десяти минут, дети — раньше.

Для того, чтобы не подвергнуть себя опасности, подбирайтесь к утопающему по его следам на снегу, используя для увеличения поддержки санки или лыжи. Оставьте между собой и полыньей расстояние, равное длине человеческого тела, куда сможете подтянуть пострадавшего. Протяните пострадавшему ремень, веревку от саней и проч. Внимание! Протягивать руку ни в коем случае нельзя! До того, как вы достигнете более-менее прочной поверхности, оставляйте расстояние между вами, чтобы лед не треснул под двойным весом.