Спасательный департамент: с субботы выход на лед запрещен!

Согласно приказу директора Спасательного департамента, выход на лед внутренних водоемов Эстонии запрещен с 25 марта. Цель запрета предотвратить несчастные случаи и спасти человеческие жизни.

Спасательный департамент напоминает, что с приходом весны и теплой погоды лед на внутренних водоемах страны стал очень тонким и больше не выдерживает вес человека. Поэтому выходить на лет опасно для жизни.

„С наступлением теплой погоды спасателям приходится все чаще спасать людей со льда, а количество утонувших начинает расти”, — рассказал эксперт отдела превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала. ”Люди не понимают, насколько опасно выходить на тонкий лед. Особенно часто в беду попадают рыбаки”, — добавил Виркала и призвал всех родителей в период школьных каникул не пускать детей на водоемы, а также рассказывать им об опасностях, связанных с выходом на тонкий лед.

Спасательный департамент предупреждает, что в случае пренебрежения запретом у спасателей есть право вызвать на место происшествия полицию, которая возбудит дело о проступке.