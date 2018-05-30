Спасательный департамент передаст добровольцам 23 пожарные машины

Добровольцам передадут 23 находящихся в использовании автомобиля типа Scania Rosenbauer, которые ранее находились на оперативной службе, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.

Спасательный департамент является партнером свыше 120 добровольных спасательных команд, в технопарк которых требуется соответствующее оборудование. В 2017 году Спасательный департамент приобрел с помощью Европейского фонда единства 46 основных автомобилей, 26 автоцистерн, 14 цистерн — контейнеров, 8 автоконтейнеров и 3 транспортных средства для езды по пересеченной местности. В ходе этого проекта в Спасательном департаменте освободилось несколько универсальных пожарных машин, из которых 23 будет передано добровольным спасательным командам.

”Передаваемая техника — более современная и поможет добровольным командам предложить лучшие услуги в своем регионе как в оперативной, так и в превентивной работе”, — сказал советник Спасательного департамента Март Хальясте. В данный момент возраст машин добровольных спасательных команд составляет в среднем 35 лет. Средний возраст передаваемых автомобилей составляет 19, 5 лет.

Автомобили будут передаваться в порядке конкурса, ходатайства могут подавать все добровольные команды, у которых действует договор со Спасательным департаментом. В течение последних пяти лет Спасательный департамент передал добровольцам 150 единиц техники.