Спасателей в Эстонии ожидает рост зарплат? Наши пожарные — самые низкооплачиваемые в Балтии

Сегодня министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт встретился с лидером Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпом Петерсоном, чтобы обсудить аспекты труда сотрудников подведомственного МВД Спасательного департамента. Одной из главных проблем в этой сфере на протяжении многих лет является сравнительно низкая заработная плата. Например, в соседних Латвии и Литве спасатели получают средний по стране оклад, а отечественные пожарные вынуждены довольствоваться зарплатой на 300 евро ниже среднестатистической по Эстонии.

После сегодняшней встречи министр Анвельт на своей странице в социальной сети написал следующее: "Зарплата спасателей — это приоритет №1 для меня. Я хочу, чтобы средняя основная зарплата спасателя поднялась в следующем году на 23,8%. И это без учета дополнительных выплат! Мы должны действовать сейчас же. Мы уже столкнулись с трудностями при вербовке спасателей. В ближайшие годы свыше 100 спасателей выйдут на пенсию, а на рынке труда появляется на треть меньше молодых людей, чем 8 лет назад. Это значит, что ряды спасателей очень поредеют!".

Facebook - Андрес Анвельт

Сегодня в Доме профсоюзов в Таллинне(Лаулупео, 24) состоится инфодень, посвященный теме оплаты труда работников Спасательного департамента. Наряду с министром внутренних дел и главой профсоюзов, в нем примут участие представители почти 50 спасательных команд. Делегаты намерены выработать требование по повышению заработной платы, которое будет направлено руководству департамента и МВД.

Ожидается, что в качестве одного из шагов по решению данной проблемы станет предложение министра о повышении среднего оклада бойцов-спасателей до суммы 1000 евро в месяц.

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