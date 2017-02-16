”Сознательная дезинформация?” Newsweek сообщил, что одна из стран Балтии собирает данные о приближенных Трампа

Журнал Newsweek пишет, что разведка одной из стран Балтии собирает данные о чиновниках администрации президента США Дональда Трампа и ведущих работниках его фирмы Trump Organization в связи с опасениями, что изменения в политике отношений США-Россия могут негативно сказаться на ее суверенитете.

Издание ссылается на источник, близкий к правительству этой страны.

Newsweek пишет, что, помимо прочего, прибалтийская страна расследует ”дружеские отношения” госсекретаря США Рекса Тиллерсона и директора ”Роснефти” Игоря Сечина.

По словам председателя комиссии Рийгикогу по вопросам внешней политики Марко Михкельсона, новость больше походит на сознательную дезинформацию. ”Цель может заключаться в порождении недоверия между разведками США и стран Балтии, что в дальнейшей перспективе может вылиться в попытку подрыва союзнических отношений. Заверяю, что кто бы за этим не стоял, это не пройдет. Эстония ни в каком виде не ведет разведывательной деятельности в отношении своих союзников”, — сказал он.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас также заверил, что Эстония не ведет слежки за Дональдом Трампом и его окружением. ”Поговорив сегодня утром со своими коллегами из соответствующих ведомств, могу вас заверить, что Эстония не следит за своим союзниками. Наоборот, мы очень ценим наше сотрудничество в НАТО”, — подчеркнул премьер.