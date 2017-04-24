По инициативе инновационной комиссии Таллинского городского собрания создана интерактивная карта позитивной программы Таллинна на 2014-2018 годы, сообщает Раэпресс.

Карту можно найти по адресу http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-positiivne-programm.

Создатели этой программы — горожане, объединения гражданского общества и некоммерческие товарищества. Как отметил заместитель председателя горсобрания Лаури Лаатс, это первый и оказавшийся весьма плодотворным эксперимент по привлечению жителей к такого рода непосредственному участию в управлении городом. Теперь создатели программы имеют возможность ознакомиться с плодами своих усилий.

Лаатс призвал также таллинцев активнее участвовать в конференциях по обсуждению предложений, поступивших для новой аналогичной программы на 2018-2022 годы.