Создается оргкомитет реконструкции стадиона "Калев"

На рассмотрение Таллинской городской управы вынесен вопрос о создании оргкомитета управы по координации сотрудничества между городом, министерством культуры и спортобществом "Калев" при реконструкции центрального стадиона "Калев" и финансировании проводимых там работ.

Саму реконструкцию проводит спортивное общество, сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, но помощь специалистов города и министерства тут лишней не будет.

На первом этапе будут реконструированы поле стадиона, трибуны, тренировочная площадка, помещения для тренировок, клубные и подсобные помещения, подходы и подъезды, озеленение. Задача осложняется необходимостью выкупа участков и других объектов недвижимости. Этап должен завершиться к 1 июля 2019 года, чтобы Праздник танца можно было проводить на уже реконструированном стадионе.