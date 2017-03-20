20.03.2017, 22:00

Создается оргкомитет реконструкции стадиона "Калев"


rus.delfi.ee
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Tantsupidusid peetakse tavaliselt Kalevi staadionilFoto: Andres Putting

На рассмотрение Таллинской городской управы вынесен вопрос о создании оргкомитета управы по координации сотрудничества между городом, министерством культуры и спортобществом "Калев" при реконструкции центрального стадиона "Калев" и финансировании проводимых там работ.

Саму реконструкцию проводит спортивное общество, сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, но помощь специалистов города и министерства тут лишней не будет.

На первом этапе будут реконструированы поле стадиона, трибуны, тренировочная площадка, помещения для тренировок, клубные и подсобные помещения, подходы и подъезды, озеленение. Задача осложняется необходимостью выкупа участков и других объектов недвижимости. Этап должен завершиться к 1 июля 2019 года, чтобы Праздник танца можно было проводить на уже реконструированном стадионе.

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