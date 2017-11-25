Союз защиты животных: не забывайте в осенние штормы о своих подопечных!

Уже пару дней Эстония находится под влиянием довольно сильных ветров. В связи с этим Союз защиты животных Эстонии просит эстоноземельцев хотя бы по ночам держать своих питомцев в помещении и заботиться о своём домашнем скоте. В первую очередь призыв касается живущих у моря.

Шторм опасен не только для людей, так как ломающиеся деревья, ветки представляют опасность и для животных. Они могут пострадать или испугаться и убежать.

Нужно обязательно критично осмотреть и навесы для животных, чтобы избежать падения на них деревьев, веток и еще чего бы то ни было.

По действующим правилам в Эстонии, например, собачья будка должна быть немного выше поверхности земли, должна быть защищена от ветра и влаги.

Владельцев домашнего скота Союз защиты животных просит позаботиться заблаговременно о том, чтобы в случае шторма у животных была возможность укрыться.

В шторм может подняться уровень воды, поэтому союз рекомендует быть внимательным к тому, чтобы и живущие в домах, и живущие в хлевах животные не пострадали.

”Наверное все помнят потоп в Пярну, когда некоторые собаки были вынуждены сидеть на крышах своих будок, чтобы не утонуть, или тот случай, когда закрытые в хлеву утонули”, — сказала руководитель Пярнусского региона Союза защиты животных Леана Ланд, прося людей, спасая своё имущество, не забывать и про подопечных.