22.04.2018, 20:00

Союз защиты животных Эстонии: прежде чем заводить питомца, взвесьте все "за" и "против"


rus.delfi.ee
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Kassipoeg
фото иллюстративноеFoto: Ago Tammik

Многие жители Эстонии берут себе питомца именно весной. Но к сожалению, сотни выброшенных "летних" животных осенью указывают лишь на то, что решение взять питомца не было хорошо обдумано или же просто к этому отнеслись предельно халатно, значится в пресс-релизе.

Союз защиты животных Эстонии просит серьезнее относиться к выбору питомца и не вестись на поводу у эмоций — так будет лучше животным, да и вы не будете усложнять свою жизнь!

”Прежде чем взять домой питомца, стоит хорошенько подумать, сможете ли вы заботиться и любить кошку или собаку на протяжении долгих лет”, — заметила Кайя Паалберг, член правления Союза защиты животных Эстонии, и добавила, что жизнь с домашним питомцем означает отказ от многих вещей и изменение привычного хода жизни. „Не стоит забывать, что животные так же склонны к заболеваниям, как и люди, и хозяева должны быть готовы к достаточно большим счетам у ветеринара!”

По словам Кайи Паалберг домашнее животное берут часто по просьбе ребенка, забывая, что морально и по закону за животное отвечают все же родители.

”Очень сложно идентифицировать людей, которые отказываются от своих животных, ведь многие не чипируют своих любимцев или не вносят данные в регистр, хотя такое правило содержания собак и кошек обязательно в большинстве местных самоуправлений”, сказала адвокат Союза защиты животных Эстонии и руководитель Пярнуского региона Леана Ланд. ”Летом многие берут своих домашних питомцев с собой в отпуск, но перед отъездом, необходимо убедиться, что чипированные животные внесены в регистр. Только в таком случае вы сможете быстро вернуть потерянную кошку и собаку! "

”Мы считаем, что уменьшить число отказных, в том числе ”лишних” животных, поможет введение общегосударственного обязательного чипирования и контроля. Но к сожалению, политики до сих пор против этого, предпочитая тратить большие суммы на отлов бездомных животных, на их содержание, лечение, эвтаназию и утилизацию трупов. Что является совершенно нерациональным использованием средств”, — с сожалением заметила юрист и член правления Союза защиты животных Эстонии Пирет Теес. ”Поэтому обращаемся непосредственно к людям и напоминаем, что не каждому человеку нужен домашний питомец, но вот каждому домашнему питомцу нужен ответственный хозяин!”

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