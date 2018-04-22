Союз защиты животных Эстонии: прежде чем заводить питомца, взвесьте все "за" и "против"

Многие жители Эстонии берут себе питомца именно весной. Но к сожалению, сотни выброшенных "летних" животных осенью указывают лишь на то, что решение взять питомца не было хорошо обдумано или же просто к этому отнеслись предельно халатно, значится в пресс-релизе.

Союз защиты животных Эстонии просит серьезнее относиться к выбору питомца и не вестись на поводу у эмоций — так будет лучше животным, да и вы не будете усложнять свою жизнь!

”Прежде чем взять домой питомца, стоит хорошенько подумать, сможете ли вы заботиться и любить кошку или собаку на протяжении долгих лет”, — заметила Кайя Паалберг, член правления Союза защиты животных Эстонии, и добавила, что жизнь с домашним питомцем означает отказ от многих вещей и изменение привычного хода жизни. „Не стоит забывать, что животные так же склонны к заболеваниям, как и люди, и хозяева должны быть готовы к достаточно большим счетам у ветеринара!”

По словам Кайи Паалберг домашнее животное берут часто по просьбе ребенка, забывая, что морально и по закону за животное отвечают все же родители.