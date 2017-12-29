Союз страховых обществ: изменение в налогообложении благоприятствует частному медстрахованию

С 1 января вступает в силу изменение в Законе о подоходном налоге, согласно которому работодатели получат возможность страховать риски для здоровья своих работников без дополнительной налоговой обязанности.

Налог со специальной льготой не будет применяться к договору медицинского страхования, если страховой взнос не превышает 100 евро в квартал на одного работника и работодатель обеспечивает медицинское страхование всем работникам, сообщается в пресс-релизе Союза страховых обществ.

По словам руководителя Союза страховых обществ Марта Йессе, до сих пор страхование работодателем рисков для здоровья работников рассматривалось как расходы, не связанные с предпринимательством, и оно подлежало налогообложению как специальная льгота.

”Есть причина полагать, что после вступления в силу изменения в налогообложении частное медицинское страхование начнет развиваться быстрее и помимо Больничной кассы в финансировании здравоохранения и покрытии рисков для здоровья станут принимать более активное участие и страховщики”, — сказал Йессе и добавил, что нынешняя налоговая среда не благоприятствовала частному медицинскому страхованию, и поэтому объем данной услуги на рынке был невелик.

По словам менеджера по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Деклы Уусма, ERGO предлагает частное медицинское страхование с 2003 года. ”Заинтересованность предприятий в страховании своих работников растет из года в год. Причиной этого являются, прежде всего, растущие очереди к врачам-специалистам и необходимость дополнять мотивационные пакеты для работников, чтобы рекрутировать лучшие таланты”, — сказала Уусма и добавила, что самыми популярными защитами до сегодняшнего дня были помощь семейного врача и врача-специалиста, стоматологическое обслуживание и профилактические обследования.

В августе этого года If Kindlustus и Kantar Emor провели исследование среди 300 эстонских предприятий. По результатам этого исследования выяснилось, что 43 процента предприятий заинтересованы в частном медицинском страховании здоровья своих работников. В декабре If Kindlustus представило на рынке страхование здоровья, предназначенное для предприятий и направленное на покрытие расходов, связанных со здоровьем работников.

По словам Кайрит Лийг из If Kindlustus, менеджера по продукции, занимающейся вопросами личного страхования, страхование здоровья помогает повышать мотивацию, степень удовлетворенности работников и престиж предприятия как работодателя. ”Также оно помогает сокращать число дней, в которые работники нетрудоспособны, поскольку они быстрее получают качественное медицинское обслуживание в случае проблем со здоровьем”, — сказала Лийг.

Страховые общества используют разные термины и пакеты в отношении частного медицинского страхования, однако возмещаются, главным образом, расходы на прием без очереди у платного врача-специалиста, стоматологическое обслуживание, профилактические обследования, стационарное и восстановительное лечение. Также возмещаются расходы на офтальмологические услуги и оптику, лекарства, отпускаемые по рецепту, и вакцинацию. Кроме того, работников можно защитить от несчастных случаев и критических заболеваний.

Союз страховых обществ Эстонии — это специализированная организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков и развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. Союз страховых обществ Эстонии организует решение страховых споров через страховой примирительный орган.