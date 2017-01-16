Союз стоматологов Эстонии просит канцлера права проверить соответствие принятых 14 декабря поправок к закону о медицинском страховании и социальном налоге, поскольку это ограничивает свободу предпринимательства.

По мнению членов союза, цель новых поправок к закону направлена на улучшение здоровья населения, однако методы, с помощью которых хотят достичь этой цели, нарушают свободу предпринимательства, а также основные права личности, передает rus.err.ee.

Стоматологи считают, что рассчитанные Больничной кассой предельные цены на этот год не отвечают ценам, действующим на рынке. Снижение предельных цен на стоматологические услуги в ситуации, когда дорожают все составляющие — материал, затраты на рабочую силу, аренду помещений и лабораторные услуги — а также ужесточаются административные требования для оказания стоматологических услуг, ограничивают предпринимательство.

Поскольку при разработке законопроекта неоднократные предложения союза стоматологов не учитывались, организация просит канцлера права проверить, соблюдали ли при разработке этого закона хорошие традиции законодательной практики.