Союз Сависаара обещает льготные кредиты на жилье, ночные автобусы, трамвай в Ласнамяэ и прибавку к пенсии

Избирательный союз Эдгара Сависаара в Таллинне обнародовал свою предвыборную программу перед намеченными на 15 октября муниципальными выборами, в которой в числе прочего обещает избирателям льготные кредиты на покупку жилья, появление в столице ночных автобусов, муниципальных парковочных домов, языковых центров и даже муниципального радио, трамвай в Ласнамяэ, а пенсионерам — доплату к пенсии в размере 150 евро в год.

"Мы хотим сохранить открытость и силу Таллинна, хотим видеть его таким местом, где нет места бюрократии, и каждый чиновник знает, что его задачей является предоставление жителям города лучших в мире услуг. Таких, как бесплатный общественный транспорт, качественный уровень образования на родном языке, возможность, наконец, получить в свою собственность жильё вынужденным квартиросъёмщикам, ходить в бассейн, расположенный в своей части города — ну или просто иметь возможность передохнуть на скамейке, когда это понадобится", — говорится в программе, пишет rus.err.ee.

"Так же и в общегосударственном смысле. Мы верим, что давно пришло время отказаться от позорной политики серых паспортов, которая делит родную страну на "наших" и "ваших", и выдать гражданство всем, кто готов назвать Эстонию своим домом. Мы считаем, что постоянный доход жителя не должен находиться в руках бизнесменов и бюрократов. Для прекращения роста неравенства и уменьшения количества чиновников, необходима зарплата гражданина: гарантированный минимальный доход для всех", — обещает избирательный союз Эдгара Сависаара.

Для людей, желающих купить свое жилье, Избирательный союз Сависаара обещает займы в муниципальном банке на льготных условиях, частных лиц хочет освободить от платы за вывоз мусора, а вынужденным квартиросъемщикам давать пособие на переезд.

"Люди не могут выбирать — пользоваться или не пользоваться водой, электричеством, отоплением. Все это — наши основные потребности. И люди могут выбрать разумное, а не чрезмерное потребление. У семей, 10% бюджета которых уходит на оплату счетов за коммунальные услуги, должна быть возможность расходовать необходимое количество электричества, газа и воды бесплатно", — говорится в программе.