Союз пациентов Эстонии критикует новый порядок возмещения стоимости лечения зубов

Вступающий в силу в июле этого года новый порядок возмещения стоимости лечения зубов не улучшит качество услуги, а спровоцирует увеличение очередей и дополнительные затраты на визиты к врачу, считает Союз пациентов.

В пресс-сообщении отмечается, что из 546 клиник договор о лечении совершеннолетних с больничной кассой заключила только 51 клиника, что неизбежно приведет к тому, что людям придется поменять своего зубного врача, передает rus.err.ee.

Представителей пациентов особенно волнует положение беременных, матерей маленьких детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в возмещении, но которое может остаться для них недоступным.

"Учитывая стоимость услуг зубных врачей, создается впечатление, что зубы придется лечить наполовину, что в дальнейшем приведет к дополнительным затратам", — сказала исполнительный директор союза Кадри Таммепуу.

Например, на удаление старой пломбы и очищение дырки в зубе средства не предусмотрены.