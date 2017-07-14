”Современные Нипернаади”. Одиночки — кто они и сколько их в Эстонии?

Более трети эстонцев живут одни, и это на 7% больше, чем десять лет назад. Все больше одиноких людей появляется среди молодежи, пишет Eesti Päevaleht, открывая серию статей „Tänapäeva Nipernaadid” (”Современные Нипернаади”).

Кто же они — современные отшельники, одиночки и вечные странники?

Лаура — 25-летний художник. После окончания вуза в Англии она три года путешествовала. Пару раз она была очень близка к тому, чтобы устроиться на постоянную работу, но боязнь пустить корни ее останавливала. Пару раз она была близка и к созданию серьезных отношений, но и тут что-то мешало. Лаура живет в Париже, перебивается случайными заработками и ее все устраивает.

28-летний Хендрик после разрыва серьезных отношений наслаждается самостоятельностью и жизнью в одиночестве. Недавно он купил свою первую в жизни квартиру. Сам и только себе.

25-летняя Керли тоже недавно купила квартиру. Двухкомнатную. Ей не очень хотелось выплачивать до конца жизни кредит, поэтому она решила, что нет смысла ждать принца, который разделит с ней эту ношу, и нужно совершить покупку как можно раньше. Иногда ей грустно, что по возвращению домой ее никто не ждет, но она убеждена, что, как говорится, лучше быть одной, чем с кем попало.

73-летня Эллен — вдова, а 80-летний Яан — вдовец. Они живут в маленьких желтых домиках по разные стороны Эстонии. Кроме цвета домов их объединяют общие внуки. Яан тяжело переносит новый опыт проживания в одиночку, а вот Эллен наслаждается, ведь пирог всегда можно разделить с подругами, детьми или внуками.

25-летняя Элеэн не один год жила в Эстонии и за границей в качестве студентки. Она закрывалась в своей комнате и избегала звонков от близких, так как не хотела признаваться, что в одиночку находиться в чужом культурном пространстве трудно. Года назад они вместе с партнером купили в Эстонии квартиру, но какая-то непреодолимая сила вновь позвала ее за рубеж.

Это — лишь малая часть эстонцев-одиночек. Согласно данным Департамента статистики, в 2016 году в Эстонии насчитывалось 227 500 семей (более трети), состоящих из одного члена. Еще десять лет назад эта цифра была меньше на 7%. Если число проживающих в одиночку 65-летних уже никто не удивляет, то большое количество одиноких молодых людей — достаточно новое явление.

По словам специалиста по вопросом народонаселения Аллана Пуура, Эстония с этой точки зрения относится к странам Северной Европы, в которых наблюдается более ранее отделение детей от родителей, в связи с чем первые так или иначе определенное время живут одни. В Южной Европе дети дольше остаются в родительском доме, так как возможности для отдельного проживания не столь благоприятные. Пуур считает, что рост числа семей с одним членом отражает как выбор людей, так и наличие возможностей делать этот выбор.

Среди других стран Эстония больше всего выделяется количеством проживающих в одиночку пенсионеров: у нас пропорционально больше всего в Европе одиноких людей старше 65 лет. Женщины среди них существенно превалируют, что напрямую связано с меньшей продолжительностью жизни мужчин. В общем можно сказать, что на количество живущих в одиночку людей влияют многие культурные, общественные и биологические факторы.

„Состоящие из одного человека семьи сами по себе не являются проблемой, поскольку, если человек какое-то время живет один, — это нормальное явление, — комментирует вице-канцлер социальной сферы Министерства социальных дел Райт Куузе. — С другой стороны проживание в одиночку или одиночество может вызвать такие проблемы, как социальная изоляция, недоступность рабочего рынка или общения с другими людьми”.

„Поскольку прогнозируемая продолжительность жизни мужчин короче, чем у женщин, то по мере старения женщины больше рискуют остаться одни и испытывать бедность. Самая высокая степень относительной бедности наблюдается в семьях проживающих в одиночку людей 65 лет и старше”, — отметил вице-канцлер.

По его словам, исследование 2015 года показало, что удельная доля пожилых людей, которые чувствуют себя одинокими, все же мала. ”Лишь 3% людей 50-ти лет и старше отметили, что им не с кем обсудить важные вопросы, и 6%, что у них нет никого, кто помог бы в решении сложной личной проблемы”, — сказал Куузе и добавил, что проживание в одиночку для многих пожилых людей является осознанным выбором.