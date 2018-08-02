Совместное обращение старейшин районов Таллинна в связи с гибелью птиц

В прошедшее воскресенье, 29 июля в ласнамяэском парке Паэ состоялся большой Фестиваль пирогов. К сожалению, для семьи из восьми лебедей праздник закончился трагически. После инцидента, в результате которого посетители Фестиваля пирогов до смерти закормили лебедят, старейшины районов Таллинна выступили с совместным обращением.

"Мы призываем жителей не кормить птиц! Вместо пользы это наносит только вред пернатым. Кормление водоплавающих птиц разрешается только в очень редких случаях — при отсутствии доступа к воде в аномально холодные зимы. Но и в такое время не разрешается кормить птиц хлебобулочными изделиями и зерном, а рекомендуется давать им подходящую пищу — овощи и фрукты.

Мы просим помощи у воспитателей и учителей, которые могут поделиться с детьми, какие печальные последствия могут быть от кормления птиц.

Мы также призываем жителей, которые заметят людей, кормящих птиц, рассказать о страшных последствиях их действия. Также мы просим всех, кто заметит больное или пострадавшее животное или птицу, незамедлительно сообщить об этом по телефону 1313.

В следующем году в каждом районе города заступят на работу парковые смотрители, которые будут держать парк под контролем и следить за тем, чтобы пернатых не подкармливали.

Давайте станем дружелюбнее к природе и научим наших детей и близких ценить и защищать природу!

Любой может помочь. Если вы видите, что кто-то кормит птиц — вмешайтесь!"