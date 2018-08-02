02.08.2018, 13:50

Совместное обращение старейшин районов Таллинна в связи с гибелью птиц

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LuigepereFoto: Karin Kaljuläte

В прошедшее воскресенье, 29 июля в ласнамяэском парке Паэ состоялся большой Фестиваль пирогов. К сожалению, для семьи из восьми лебедей праздник закончился трагически. После инцидента, в результате которого посетители Фестиваля пирогов до смерти закормили лебедят, старейшины районов Таллинна выступили с совместным обращением.

"Мы призываем жителей не кормить птиц! Вместо пользы это наносит только вред пернатым. Кормление водоплавающих птиц разрешается только в очень редких случаях — при отсутствии доступа к воде в аномально холодные зимы. Но и в такое время не разрешается кормить птиц хлебобулочными изделиями и зерном, а рекомендуется давать им подходящую пищу — овощи и фрукты.

Мы просим помощи у воспитателей и учителей, которые могут поделиться с детьми, какие печальные последствия могут быть от кормления птиц.

Мы также призываем жителей, которые заметят людей, кормящих птиц, рассказать о страшных последствиях их действия. Также мы просим всех, кто заметит больное или пострадавшее животное или птицу, незамедлительно сообщить об этом по телефону 1313.

В следующем году в каждом районе города заступят на работу парковые смотрители, которые будут держать парк под контролем и следить за тем, чтобы пернатых не подкармливали.

Давайте станем дружелюбнее к природе и научим наших детей и близких ценить и защищать природу!

Любой может помочь. Если вы видите, что кто-то кормит птиц — вмешайтесь!"

Мария Юферева, старейшина района Ласнамяэ
Владимир Свет, старейшина района Кесклинн
Грете Шиллис, старейшина района Нымме
Алина Тубли, старейшина района Пирита
Марек Юргенсон, старейшина района Хааберсти
Лаури Лаатс, старейшина района Мустамяэ
Раймонд Кальюлайд, старейшина района Пыхья-Таллинн
Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне

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