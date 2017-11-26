Советы учителям и не только: как избежать профессионального выгорания?

Если вы заметили, что некогда веселый коллега стал раздражаться по пустякам и перестал понимать шутки, если он постоянно выглядит уставшим и склонен резко отвечать, то это может свидетельствовать о приближающемся профессиональном выгорании. Как его избежать? Об этом в интервью ”Учительской газете” поведала Астра Шульц, лектор по школьной психологии Тартуского университета.

Насколько серьезна проблема профессионального выгорания учителей?

По данным из разных источников, по сравнению со среднестатистическими жителями Эстонии, вероятность впадения педагогов в депрессию в два-три раза выше, так что количество страдающих от нее может доходить до 10-15%. Оглядываясь на свое прошлое, почти каждый учитель мог бы сказать, что на каком-то этапе своей карьеры он чувствовал эмоциональное выгорание.

Как распознать выгорание? Каковы его основные симптомы?

Почувствовать выгорание нелегко, поскольку оно подкрадывается незаметно. Поэтому как самому, так и коллегам тяжело зафиксировать момент возникновения этого состояния. Легче понять, когда оно уже настало. Однако нашей целью является ведь профилактика.

Существует три признака выгорания. Первый — ты больше не чувствуешь, что хорошо справляешься со своей работой. Хочешь работать с большой отдачей, однако тебя не покидает чувство, будто дела не продвигаются дальше, а достижения не соответствуют ожидаемому уровню. При этом, глядя объективно со стороны, может казаться, что все ладится и человек сворачивает горы. Второй признак — это чувство усталости от людей, с которыми работаешь, за которых отвечаешь и которые от тебя зависят. Ты больше не рад сотрудничеству с ними. Возникает деперсонализация, такое странное ощущение, будто они все не самостоятельные личности, у которых своя жизнь и свои проблемы, а ”кусок работы”, который нужно выполнить. Третьим признаком является эмоциональная истощенность. Общий эмоциональный фон может оказаться слишком интенсивным, ты разом устаешь от всех чувств. Или же ты не испытываешь больше радости и удовлетворения, пребывая в плену негативных эмоций. Ты склонен быть мрачным, грустным и упрямым. В какой-то момент все чувства могут разом стать плоскими, и ты вообще перестаешь что-либо чувствовать.

Каковы предпосылки профессионального выгорания?

Одной из таковых является наличие желания выполнять свою работу на отлично, с душой, сердцем, большой отдачей. Учителя в основном и есть такие, потому они и относятся к группе риска. Зачастую выгоранию сопутствует усталость. Учителя перегружены. В течение последних четырех лет зарплата педагогов была выше средней по стране. Единственной загвоздкой является то, что помимо ежемесячного дохода она включает в себя еще и дополнительные обязанности, которые увеличивают рабочую нагрузку. Сейчас она составляет не 35 часов в неделю, как предусматривает профессиональный стандарт, а больше.

И если в школе происходят существенные организационные изменения, то это тоже временно увеличивает рабочую нагрузку. Начинает казаться, что и не будет времени на спокойное преподавание и размышления о том, как разумнее всего объяснять свой предмет и сосредоточиться на развитии социальных навыков учеников. Я еще не слышала, чтобы какой-нибудь учитель сказал: ну и рутина, хотелось бы разнообразия! Все это выматывает. Вымотанный человек находится в группе риска, у него может возникнуть хронический стресс и он может выгореть.

То есть ленивым и бездельникам выгорание не грозит?

Наверное, нет. Тогда тебя и не интересует то, чем ты занимаешься. Ты даже не пытаешься делать все на отлично. Быть может, увиливаешь от рабочих обязанностей и таким образом сохраняешься.

Приведите примеры того, как вычислить выгорающего коллегу.

Если учитель чувствует, что у него ничего не получается, то иногда он делится этим с коллегой. Но не всегда, потому что принято считать — учитель хорош тогда, когда он самостоятельно и успешно справляется со своей работой. По этой причине коллегам и не рассказывают, что что-то не получается.

Тем не менее, в учительской можно заметить, как в самочувствии или настроении коллеги произошла перемена. Еще вчера он мог быть веселым или нейтральным, однако в последний раз он стал легко раздражаться. При нем больше нельзя шутить, потому как он остро реагирует. Он выглядит уставшим уже по приходу утром на работу и не приходит в себя в течение дня. Перемена в настроении бросается в глаза. Если же это продолжается уже пару лет, то мы уже и не вспоминаем, что когда-то наш коллега был вполне себе веселым человеком.

Какой из вариантов лучше: сразу рассказывать о случившемся или держать все при себе?

Пар нужно выпускать, потому как сдерживание сильного чувства отнимает энергию, которая понадобилась бы на другое. Вопрос даже не в том, носить ли все в себе или выпускать пар. Когда мы рассказываем о том, как какой-то школьник набедокурил, скорее важно предпринимать шаги для исправления ситуации. Сложные ситуации не должны оставаться без решения или даже ухудшаться. В конечном итоге так и в хронический стресс впасть можно.

Как долго длится выгорание и проходит ли оно само?

На выгорание уходит много времени. Утверждается, что в среднем до двух лет. Состояние незаметно становится все хуже и хуже. Когда наступает момент, при котором все три вышеописанных признака налицо, то на выход из такого состояния уходит столько же времени. Иногда требуется помощь извне. Одному же разобраться тяжело, поскольку самому тяжело распознать и поменять шаблоны мышления. Мы ведь привыкли к собственным мыслям. Было бы хорошо, чтобы кто-то помог и разъяснил. Стоит найти себе психолога для обсуждения проблем. Выгорание и депрессия очень схожи. Выгорание иногда называют вытекающей из сложившейся ситуации депрессией. Может случиться, что понадобится даже медикаментозное лечение. Когда химия головного мозга восстановится, будет легче поменять свой образ мышления и поведение.

Как самому отличить депрессию от выгорания?

Быть может, этого и не надо делать. Диагностика — удел врачей. Лакмусовой бумажкой является то, что депрессия может быть беспричинной — она может настигнуть без всякого повода. У выгорания, как правило, есть причина — долгое время окружение было по отношению к вам слишком требовательным.

Важно не переоценивать, но и не недооценивать степень тяжести своего состояния. Если человек устал, то вместо лечения ему нужно дать отдохнуть. Если же я устал, то не должен сразу думать, что выгорел.

Стоило бы тогда начать с психолога, а не сразу бежать к психиатру?

Начать можно было бы с семейного врача, который может предложить терапию и который сотрудничает с психологом. Для восстановления душевного здоровья семейный врач может и лекарство прописать, а если нужно, то и к специалисту направить.

Что руководство школы может сделать для предотвращения выгорания учителей?

Очень даже много чего. К новоиспеченному учителю важно сразу же приставить ментора, который помог бы влиться в коллектив. Исследования свидетельствуют о том, что когда руководство оказывает поддержку новичкам, то те с большей вероятностью останутся в школе.

Также руководителям было бы разумно организовать работу учителей так, чтобы те смогли в течение рабочего дня обсудить с коллегами новые профессиональные тенденции, поведение учеников и методы руководства классом. Когда имеется возможность поделиться опытом, то и выгоревших меньше.

Руководство должно также распределять трудовые обязанности. Хотя бы решать, как во время периода простудных заболеваний организовать замены.

А что можно сделать на уровне министерства?

Очень хорошо, что в День учителя проходят большие мероприятия в честь педагогов и что по всей Эстонии чествуют хороших учителей. Внутри школы можно было бы также найти в каждом учителе нечто, что достойно признания. Педагог стоит перед классом совершенно один. Важно, чтобы он знал — меня замечают, меня ценят.