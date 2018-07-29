Советы о том, как справиться с летней жарой и что делать, если человек получил тепловой удар

Период сильной жары продолжается, и по данным метеослужб, в ближайшие дни температура воздуха по-прежнему будет оставаться на уровне выше 30 градусов. Чтобы все мы смогли справиться с летней жарой и защитить как свое здоровье, так и здоровье своих близких, фармацевт Euroapteek Марет Макко составила ряд советов о том, какие главные меры предосторожности следует принимать во время жары.
Находитесь в прохладном месте, и в полдень старайтесь не оставаться подолгу на улице
Жара и продолжительное пребывание на солнце приводят к потере жидкости и перегреву тела. Первый и главный совет по защите своего здоровья — оставайтесь в прохладных помещениях, которые следует проветривать и охлаждать с помощью кондиционера или вентилятора. Ни в коем случае не находитесь подолгу на улице и не занимайтесь физической работой под прямым солнцем и в полуденное время.
Пейте много воды
Питье воды в достаточном количестве помогает избежать обезвоживания. Поэтому, обязательно регулярно пейте воду в большем количестве, чем обычно. Для взрослого человека весом 60 кг потребность воды в день составляет два литра, из которых одну половину человек получает с едой и другую следует выпивать. Однако, во время жары, когда человек потеет больше обычного, количество потребляемой воды необходимо увеличить, а также следить за тем, чтобы дети тоже пили достаточно.