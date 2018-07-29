Советы о том, как справиться с летней жарой и что делать, если человек получил тепловой удар

Если при температуре 25 градусов или при облачной погоде на головной убор можно махнуть рукой, то в случае еще большего повышения температуры, при необходимости находиться на улице весь день, нужно обязательно защитить голову от солнца. Лучше всего для этого подойдет светлая и пропускающая воздух шапка или платок, и рекомендуется также носить солнцезащитные очки. Защищающий головной убор обязательно должны носить дети и пожилые люди, так как жара и прямое солнце представляют наибольшую опасность именно для них.

Охлаждайтесь в воде

Во время очень жаркой летней погоды по возможности старайтесь время от времени принимать душ или плавать, а также смачивать голову. Выходя на улицу, возьмите с собой бутылку прохладной воды, и если из-за жары вы начинаете испытывать плохое самочувствие или слабость, вылейте немного воды на голову и затылок, чтобы позволить им быстро охладиться.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом

Солнцезащитный крем следует использовать в течение всего лета, однако, наиболее серьезно к данному средству следует относиться именно во время безоблачной погоды и при солнце в середине лета. В течение летних месяцев особенно тщательно защищать от солнца следует детей, для которых нужно выбрать крем с высоким уровнем защиты (минимум с фактором 20).

Солнцезащитный крем следует нанести на кожу примерно за полчаса до выхода на улицу, после чего его нужно снова наносить примерно через каждые пару часов, в зависимости от уровня фактора. Чтобы выбрать подходящее изделие, обязательно обратитесь за рекомендацией к аптекарю.

Если человек получил тепловой удар

Если вышеприведенные рекомендации все-таки не помогли, и человек получил тепловой удар, о котором свидетельствует высокая температура тела, покраснение и сухость кожи, головокружение, головная боль, тошнота или даже потеря сознания, пострадавшего следует поместить в прохладное место и быстро вызвать скорую помощь. Людям, испытывающим проблемы с сердцем и кровяным давлением, нужно обязательно убедиться в том, что необходимые лекарства всегда находятся при себе.