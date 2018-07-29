29.07.2018, 11:30

Советы о том, как справиться с летней жарой и что делать, если человек получил тепловой удар

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Foto: Andres Putting

Период сильной жары продолжается, и по данным метеослужб, в ближайшие дни температура воздуха по-прежнему будет оставаться на уровне выше 30 градусов. Чтобы все мы смогли справиться с летней жарой и защитить как свое здоровье, так и здоровье своих близких, фармацевт Euroapteek Марет Макко составила ряд советов о том, какие главные меры предосторожности следует принимать во время жары.

Находитесь в прохладном месте, и в полдень старайтесь не оставаться подолгу на улице

Жара и продолжительное пребывание на солнце приводят к потере жидкости и перегреву тела. Первый и главный совет по защите своего здоровья — оставайтесь в прохладных помещениях, которые следует проветривать и охлаждать с помощью кондиционера или вентилятора. Ни в коем случае не находитесь подолгу на улице и не занимайтесь физической работой под прямым солнцем и в полуденное время.

Пейте много воды

Питье воды в достаточном количестве помогает избежать обезвоживания. Поэтому, обязательно регулярно пейте воду в большем количестве, чем обычно. Для взрослого человека весом 60 кг потребность воды в день составляет два литра, из которых одну половину человек получает с едой и другую следует выпивать. Однако, во время жары, когда человек потеет больше обычного, количество потребляемой воды необходимо увеличить, а также следить за тем, чтобы дети тоже пили достаточно.

Находясь на солнце, покрывайте голову

Если при температуре 25 градусов или при облачной погоде на головной убор можно махнуть рукой, то в случае еще большего повышения температуры, при необходимости находиться на улице весь день, нужно обязательно защитить голову от солнца. Лучше всего для этого подойдет светлая и пропускающая воздух шапка или платок, и рекомендуется также носить солнцезащитные очки. Защищающий головной убор обязательно должны носить дети и пожилые люди, так как жара и прямое солнце представляют наибольшую опасность именно для них.

Охлаждайтесь в воде

Во время очень жаркой летней погоды по возможности старайтесь время от времени принимать душ или плавать, а также смачивать голову. Выходя на улицу, возьмите с собой бутылку прохладной воды, и если из-за жары вы начинаете испытывать плохое самочувствие или слабость, вылейте немного воды на голову и затылок, чтобы позволить им быстро охладиться.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом

ТОП

Солнцезащитный крем следует использовать в течение всего лета, однако, наиболее серьезно к данному средству следует относиться именно во время безоблачной погоды и при солнце в середине лета. В течение летних месяцев особенно тщательно защищать от солнца следует детей, для которых нужно выбрать крем с высоким уровнем защиты (минимум с фактором 20).

Солнцезащитный крем следует нанести на кожу примерно за полчаса до выхода на улицу, после чего его нужно снова наносить примерно через каждые пару часов, в зависимости от уровня фактора. Чтобы выбрать подходящее изделие, обязательно обратитесь за рекомендацией к аптекарю.

Если человек получил тепловой удар

Если вышеприведенные рекомендации все-таки не помогли, и человек получил тепловой удар, о котором свидетельствует высокая температура тела, покраснение и сухость кожи, головокружение, головная боль, тошнота или даже потеря сознания, пострадавшего следует поместить в прохладное место и быстро вызвать скорую помощь. Людям, испытывающим проблемы с сердцем и кровяным давлением, нужно обязательно убедиться в том, что необходимые лекарства всегда находятся при себе.

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