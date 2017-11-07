Советы эксперта Tele2: глазок компьютерной камеры лучше закрыть

К сожалению, приходится признать: наши действия в интернете действительно находятся под бдительным оком разных организаций. И слухи о том, что у зараженного вирусом компьютера или иного смарт-устройства можно дистанционно включать веб-камеру и тайно следить за пользователем, имеют все основания, предупреждает директор по продукции Tele2 Катрин Арон.

По мнению К. Арон, тайные досье о действиях пользователей в интернете действительно существуют и применяются в основном для создания более персонализированных услуг и рекламных предложений. «О том, что пользователь стал объектом слежки, он легко может догадаться по направленной рекламе, которая поступает на его устройство», – объясняет К. Арон.

«Другой пример пристального внимания к вашей персоне в интернете связан с сотрудничеством разных сайтов. Если вы, допустим, что-то искали в Amazon, то будьте готовы увидеть рекламу аналогичной продукции и в Facebook», – продолжает К. Арон.

«Google и социальные сети знают о нас буквально всё и способны прогнозировать наши действия гораздо лучше, чем мы это себе можем представить. Они, скорее всего, уже осведомлены о том, кто ваш бывший, нынешний и, возможно, будущий спутник жизни, какие у вас потребительские предпочтения, хобби, сексуальная ориентация, данные кредитной карты и даже настроение», – рассказывает директор по продукции Tele2.

Для большей приватности в интернете пользователи нередко включают в браузере режим «Инкогнито», чтобы в поисковых системах не сохранялись их запросы, пароли, адреса просматриваемых сайтов и т.д., однако стопроцентной гарантии это не дает. «В общем случае данные и другая информация пользователя увязаны с его IP-адресом. Поэтому существуют специальные программы, как например, Hot Spot Shield, которые позволяют скрыть IP-адрес, что существенно усложнит слежку», – говорит К. Арон.

«И еще: не оставайтесь постоянно залогиненным в социальной сети – не давайте сетевому оператору возможность отслеживать ваши действия в интернете», – советует К. Арон.

Разумеется, досье в Google или Facebook – это еще не самая страшная угроза безопасности. Куда большую опасность представляют киберпреступники. «Если компьютер, «умный» телевизор или веб-камера заражены вирусом, то через эти устройства действительно можно осуществлять слежку – с подсматриванием и подслушиванием. Так что для профилактики лучше чем-то закрыть глазок камеры», – считает К. Арон.

«А если у вас появятся какие-то подозрения на этот счет, вы всегда можете сделать пару кликов, чтобы посмотреть исходящий из компьютера трафик и проверить перечень работающих в данный момент приложений. Возможно, именно там скрывается ваш незваный соглядатай», – советует в заключение К. Арон.