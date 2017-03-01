01.03.2017, 16:42

Советником мэра Таллинна по прессе стал Прийт Симсон


rus.delfi.ee
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Советником мэра Таллинна по прессе стал Прийт Симсон
Ekspress Meedia töötajadFoto: Priit Simson

Сегодня к работе в качестве советника мэра столицы по прессе приступил Прийт Симсон, в задачу которого входит координация общения исполняющего обязанности мэра города Таави Ааса и вице-мэров со средствами массовой информации. С ним заключен срочный трудовой договор.

"Моя задача — обеспечить быстроту, точность и дружелюбие общения с прессой, — заявил новый советник, — поскольку журналисты — неоценимые партнеры городской управы в деле доведения происходящего в Таллинне до сведения общества".

Прийт Симсон (39) последние девять лет работал редактором отдела мнений газеты Eesti Päevaleht. Он окончил Тартуский университет по специальности "Государственные науки".

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