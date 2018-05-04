04.05.2018, 18:00

Советники фракции Центристской партии получили в прошлом году солидные премии

 (23)
rus.delfi.ee
EST
Советники фракции Центристской партии получили в прошлом году солидные премии
Foto: Madis Veltman

Согласно обнародованным недавно зарплатам работников публичного сектора, советникам фракции Центристской партии в прошлом году были выплачены большие премии.

Так, советник и руководитель секретариата фракции Кятлин Пяэро получила к основной отплате труда (чуть менее 2500 евро) доплату и/или премию в размере 7500 евро.

Советник партии Андре Ханимяги получил 6500 премии. Он трудится в должности советника с частичной занятостью (0,8) и его ежемесячный оклад в 2017 году составлял чуть менее 1800 евро.

Занимающая аналогичную должность Грета Сильберг-Кяэрик получила прибавку в размере 6000 евро.

Ханимяги сказал Delfi, что большие премии продиктованы прежде всего тем, что в конце 2016-начале 2017 года во фракции трудилось всего три человека. ”Для сравнения, сегодня во фракции Центристской партии работает семь человек и рабочая нагрузка распределена более равномерно”, — отметил он. По его словам, по сути эти премии представляли собой плату за замещение, которая выплачивалась работникам в связи с более высокой нагрузкой.

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