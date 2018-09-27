Советник управы Кохтла-Ярве писал диплом о страховых мошенничествах. Теперь в таком преступлении подозревают его самого

Юридический советник Кохтла-Ярве, центрист Вадим Вильде в мае 2014 года вместе со случайным знакомым полетел в Германию. Он купил в Гамбурге на торговой площадке подержанных автомобилей черный Mercedes Benz 2011 года. Вильде привез машину в Эстонию и заключил договор каско с PZU. Согласно счету, автомобиль стоил 21 400 евро.