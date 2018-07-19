Советник руководителя Одесской полиции: ”Какие-то девочки были”. Погибшие граждане Эстонии устраивали оргии

Советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк рассказал Delfi, что причиной смерти граждан Эстонии, которых обнаружили в Одессе 14 июля в одном из номеров гостиницы, стали не только наркотики, поскольку они были слабодействующими, а их совместное употребление с алкоголем и ”Виагрой”, что привело к передозировке.

14 июля в Одессе в одном из номеров гостиницы, расположенной на улице на улице Генуэзской, скончались двое граждан Эстонии. Третьему мужчине из их компании, который поступил в больницу в тяжелом состоянии, была оказана медицинская помощь. ”Он пришел в себя. Вчера или позавчера уже улетел на родину”, — сказал Форостяк.

”Три гражданина Эстонии отдыхали у нас. Вели достаточно разгульный образ жизни. И накануне они купили достаточно много спиртного, таблетки ”Виагра” и наркотические вещества. Мы уже установили, где и на какой машине они покупали наркотики”, — рассказал Форостяк и подчеркнул, что это были слабые наркотические вещества, так называемые ”соли”.

На вопрос, вызывали ли мужчины проституток, Форостяк ответил: ”Какие-то девочки были, да. Установлено, что они общались с компанией, устраивали оргии”.

”Но нас интересовала причинно-следственная связь: почему они погибли, чем отравились. Суррогатным спиртным или наркотическими веществами. Ответ на этот вопрос — именно смесь алкоголя, ”Виагры” в большом количестве и ”солей” нанесла необратимый вред здоровью граждан Эстонии”.