Советник пресс-службы Минсоцдел Иван Лаврентьев: работа в госсекторе — это, вопреки предубеждениям, отсутствие рутины

Иван — молодой специалист, которому в многозадачной обстановке государственного учреждения помогает полученный ранее опыт работы.

Иван Лаврентьев работает советником в пресс-службе Министерства социальных дел и отвечает за связи с русскоязычными СМИ. На этом посту Иван недавно и впечатления от поступления на работу в госсектор у него самые свежие. ”Госсектор — это, с одной стороны, стабильность, а с другой, вопреки предубеждениям, отсутствие рутины”, — говорит Иван. ”Также это множество профессионалов вокруг и постоянная необходимость узнавать что-то новое. Хотя важно уметь работать в команде, добрую половину времени большинство госслужащих проводит наедине с монитором”, — описывает свою работу Иван.

Прежде Иван Лаврентьев не работал в госсекторе. ”Я работал в частном секторе, в третьем секторе — в качестве фрилансера я выполнял переводы, писал тексты для журналов, работал в области коммуникации”, — рассказывает Иван. ”О работе в госсекторе я думал давно, поэтому, когда такая возможность появилась, я не стал ее упускать”. По его словам, подобный опыт помогает правильно реагировать на срочные задания и быстро вникать в новые темы — например, если в течение одного дня необходимо общаться с журналистами на пять разных тем.



Кстати, про общение — эстонский язык, столь необходимый для работы в Министерстве, Иван изучал в школе, также увлекался чтением газет на эстонском языке и просмотром интересных телепередач. Однако, Иван уверен, что всего этого не достаточно при отсутствии живого общения. ”Приятели по тренировке, попутчик в самолете или сосед могуть стать первыми собеседниками, а в дальнейшем уверенности будет больше и круг общения расширится”, — подбодряет Иван.

”Что касается образования в общем, то я — живой пример того, что если ваша специальность не связана напрямую с потенциальным местом работы, это вовсе не означает, что вас не возьмут. Напротив, многообразие опыта ценится достаточно высоко”, — говорит Иван, изучавший в университете историю и параллельно занимавшийся коммуникацией.

”Абитуриентам и студентам я обязательно советую проходить практику в учреждениях государственного сектора, чтобы как можно раньше понять, какой род занятий подойдет, а какой — нет”, — вдохновляет Иван молодежь. ”Тем более, студенческие годы — самое подходящее время для практики или первого рабочего опыта. Надо быть активным, стараться ездить за границу, участвовать в разных неформальных инициативах: одного хождения на лекции и зубрежки не достаточно, ”ботаники” никому не интересны”.

Будучи молодым человеком, Иван имеет свое видение причин, по которым в госсекторе немного русскоязычных людей и молодежи. ”Русскоязычные ребята зачастую не идут в госсектор, но предпочитают плодить мифы о дискриминации. А ведь ощущение связи с собственным государством — это отдельный аспект, с чем, как мне видится, у молодежи из школ с русским языком обучения есть проблемы”, — считает Иван Лаврентьев. ”Если вы инициативны и умеете общаться с людьми, то ваше происхождение пойдет вам только на пользу — различия обогащают”.

Статья создана в рамках серии, знакомящей с историями карьеры десяти русскоязычных сотрудников государственного сектора. Десять историй успеха также будут опубликованы на портале Delfi и показаны в серии передач ”День тени”, выходящей в эфир по пятницам в 17:45 на канале ETV+.

Статьи и серия передач выходят в рамках инфокампании, посвященной многообразию, инициированной Министерством культуры и Целевым учреждением интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.

Дополнительно о кампании: www.karjeravestonii.ee